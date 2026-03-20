„Sie ist schon eine sehr abgedrehte Nudel“

Sarah Zaharanski ist es als Schauspielerin gewohnt, in unterschiedlichste Rollen zu schlüpfen. Am Landestheater muss sie ab heute in Franz Kafkas „Amerika“ aber einen besonderen Spagat meistern. Gleich vier Rollen verkörpert sie in dem zweistündigen Stück.
„Die Herausforderung für mich liegt bei diesem Stück eindeutig darin, dass ich schnell zwischen sehr extremen Rollen hin und her wechseln muss. Vor allem Klara ist schon eine sehr abgedrehte Nudel“, muss Sarah Zaharanski über ihre Rolle der lustvollen Verführerin lachen.
Das Kafkaeske, also absurde und groteske Momente, arbeitet Regisseur Georg Schmiedleitner in seiner Inszenierung stark heraus. Über die überspitzt dargestellten Situationen darf das Publikum natürlich herzhaft lachen.
„Es gibt Parallelen zwischen dem Stück und unserer heutigen, tatsächlichen Welt. Man braucht in unsicheren Zeiten Humor, um die Lust am Leben zu erhalten“, findet Schauspielerin Zaharanski. Titelheld Karl Roßmann – gespielt von Aaron Röll – hat damit eindeutig so seine Probleme, siehe Theater-Schnellcheck links. Die Karriere vom „Tellerwäscher zum Millionär“ gelingt ihm nicht. Kafkas tragischer Romanheld sucht in der Neuen Welt sein Glück, jedoch vergebens.
Über mangelnden Erfolg kann sich die Halleiner Schauspielerin Zaharanksi nicht beklagen. Neben ihrer Bühnenpräsenz steht sie demnächst auch für ein neues ORF-Format vor der Kamera. Ab April fällt zudem die Klappe für den mittlerweile 13. Film der TV-Krimi-Reihe „Die Toten von Salzburg“. Sarah Zaharanski wird darin eine Gastrolle übernehmen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.