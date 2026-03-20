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Mimin Sarah Zaharanski

„Sie ist schon eine sehr abgedrehte Nudel“

Salzburg
20.03.2026 10:30
Sarah Zaharanski versucht in der Rolle als Klara den Titelhelden mit allen erdenklichen Mitteln ...
Sarah Zaharanski versucht in der Rolle als Klara den Titelhelden mit allen erdenklichen Mitteln zu verführen.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Sarah Zaharanski ist es als Schauspielerin gewohnt, in unterschiedlichste Rollen zu schlüpfen. Am Landestheater muss sie ab heute in Franz Kafkas „Amerika“ aber einen besonderen Spagat meistern. Gleich vier Rollen verkörpert sie in dem zweistündigen Stück. 

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„Die Herausforderung für mich liegt bei diesem Stück eindeutig darin, dass ich schnell zwischen sehr extremen Rollen hin und her wechseln muss. Vor allem Klara ist schon eine sehr abgedrehte Nudel“, muss Sarah Zaharanski über ihre Rolle der lustvollen Verführerin lachen.

Das Kafkaeske, also absurde und groteske Momente, arbeitet Regisseur Georg Schmiedleitner in seiner Inszenierung stark heraus. Über die überspitzt dargestellten Situationen darf das Publikum natürlich herzhaft lachen.

Buntes, absurdes Treiben auf der Bühne des Salzburger Landestheaters
Buntes, absurdes Treiben auf der Bühne des Salzburger Landestheaters(Bild: Markus Tschepp)

„Es gibt Parallelen zwischen dem Stück und unserer heutigen, tatsächlichen Welt. Man braucht in unsicheren Zeiten Humor, um die Lust am Leben zu erhalten“, findet Schauspielerin Zaharanski. Titelheld Karl Roßmann – gespielt von Aaron Röll – hat damit eindeutig so seine Probleme, siehe Theater-Schnellcheck links. Die Karriere vom „Tellerwäscher zum Millionär“ gelingt ihm nicht. Kafkas tragischer Romanheld sucht in der Neuen Welt sein Glück, jedoch vergebens.

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Über mangelnden Erfolg kann sich die Halleiner Schauspielerin Zaharanksi nicht beklagen. Neben ihrer Bühnenpräsenz steht sie demnächst auch für ein neues ORF-Format vor der Kamera. Ab April fällt zudem die Klappe für den mittlerweile 13. Film der TV-Krimi-Reihe „Die Toten von Salzburg“. Sarah Zaharanski wird darin eine Gastrolle übernehmen.

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