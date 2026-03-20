„Sie ist schon eine sehr abgedrehte Nudel“

„Es gibt Parallelen zwischen dem Stück und unserer heutigen, tatsächlichen Welt. Man braucht in unsicheren Zeiten Humor, um die Lust am Leben zu erhalten“, findet Schauspielerin Zaharanski. Titelheld Karl Roßmann – gespielt von Aaron Röll – hat damit eindeutig so seine Probleme, siehe Theater-Schnellcheck links. Die Karriere vom „Tellerwäscher zum Millionär“ gelingt ihm nicht. Kafkas tragischer Romanheld sucht in der Neuen Welt sein Glück, jedoch vergebens.