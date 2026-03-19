„Bloom“-Projekt: Wir sind zu 30 Prozent Löwenzahn

Ironisch, feministisch und mit viel Schokolade

So richtig ans Eingemachte geht es im Stockwerk darüber. „Hybrid Pleasures“ – kuratiert von Bucher Trantow und Laura Smith widmet sich dem Werk von Helen Chadwick, der visionären feministischen Kunst-Ikone, die bereits in den 1980ern und 90ern mit ihren Arbeiten in Graz für Aufsehen sorgte. Blumen, Pflanzen, Fleisch, Schokolade und Pelze verarbeitete die 1996 verstorbene Künstlerin zu Objekten von großer Sinnlichkeit, Kraft und Ironie. Schönheit und Abscheu gehen bei ihr Hand in Hand, das Eine ohne das Andere ist nicht vorstellbar. Und mit viel Witz nahm sie schon früh Geschlechterklischees auf die Schaufel.