Künstlerin kreiert ein Messgewand aus Fastentuch

Fastentuch Bedeutung schenken

Mit dem Projekt wollen die Künstlerin und der Pfarrer das heimische Fastentuch einmal mehr in den Mittelpunkt rücken. „Unzählige Menschen kommen zu uns, um das Tuch in der Fastenzeit in der Kirche zu bestaunen. Und so haben wir uns überlegt, wie wir dem besonderen Bildertuch noch mehr Aufmerksamkeit schenken könnten. Und auch dem Messgewand geben wir damit eine neue Bedeutung.“