Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Millstatt

Künstlerin kreiert ein Messgewand aus Fastentuch

Kärnten
20.03.2026 09:00
Slawomir Czulak vor dem Millstätter Fastentuch mit dem künstlerischen Messgewand in der ...
Slawomir Czulak vor dem Millstätter Fastentuch mit dem künstlerischen Messgewand in der Stiftskirche.(Bild: Elisa Aschbacher)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Kärntner Künstlerin kreiert besonders ausgefallenes Kleidungsstück für Pfarrer. Damit soll vor allem dem bekannten Millstätter Fastentuch mehr Bedeutung geschenkt werden. 

0 Kommentare

Eine wohl einzigartige Idee hatte Künstlerin Carolin Berger. Die Millstätterin kreierte ein Messgewand für Slawomir Czulak, dem Pfarrer der Stiftskirche Millstatt. Und das ist besonders. Denn am Gewand ist das vollständige Millstätter Fastentuch abgebildet, das noch bis Ostern in der heimischen Kirche zu finden ist. „So etwas tragen zu können – das kommt auf der Welt selten vor“, zeigt sich der Geistliche über das Kunstwerk begeistert.

Fastentuch Bedeutung schenken
Mit dem Projekt wollen die Künstlerin und der Pfarrer das heimische Fastentuch einmal mehr in den Mittelpunkt rücken. „Unzählige Menschen kommen zu uns, um das Tuch in der Fastenzeit in der Kirche zu bestaunen. Und so haben wir uns überlegt, wie wir dem besonderen Bildertuch noch mehr Aufmerksamkeit schenken könnten. Und auch dem Messgewand geben wir damit eine neue Bedeutung.“

Den beiden geht es um Kunst, und darum, die Geschichte des bekannten Fastentuchs sowie die heimische Kultur in anderen Ländern näherzubringen.

Carolin Berger kreierte das Messgewand
Carolin Berger kreierte das Messgewand(Bild: Elisa Aschbacher)
Das Fastentuch ist auch in einer kleineren Variante in der Kirche zu finden
Das Fastentuch ist auch in einer kleineren Variante in der Kirche zu finden(Bild: Elisa Aschbacher)
Slawomir Czulak vor dem Millstätter Fastentuch mit dem künstlerischen Messgewand in der ...
Slawomir Czulak vor dem Millstätter Fastentuch mit dem künstlerischen Messgewand in der Stiftskirche.(Bild: Elisa Aschbacher)

Berger hat von Czulak bereits weitere Aufträge erhalten. „Meine Kollegen wollen nun auch dieses besondere Kleidungsstück, es eignet sich auch als Geschenk. Ich werde es auch dem Papst schenken.“

Wie das Fastentuch stellt nun auch das neue Messgewand Bibelszenen von der Schöpfung bis zur Auferstehung dar. Das Tuch ist übrigens ein Werk des Malers Oswald Kreuselius, es wurde am Ende der St. Georgsritterzeit im Jahre 1593 verehrt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
20.03.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
172.279 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
163.582 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
136.129 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2434 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1946 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Wirtschaft
Iran-Angriffe lassen Gaspreise jetzt explodieren
1006 mal kommentiert
Die Anlage in Ras Laffan wurde in der Nacht massiv von ballistischen Raketen aus dem Iran ...
Mehr Kärnten
In Millstatt
Künstlerin kreiert ein Messgewand aus Fastentuch
Wahl des Kindergartens
Eltern-Petition an Landtag übergeben
Wirbel um Kühbauer
Für WAC-Coach Atalan heißt es: Siegen oder fliegen
Krone Plus Logo
Aus Angst vor Verlust
84-Jähriger kopierte seinen Führerschein: Prozess!
Stadtkapelle Friesach
Taktstock übergeben: Neue Generation am Pult
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf