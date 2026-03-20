Künstlerin kreiert ein Messgewand aus Fastentuch

Kärntner Künstlerin kreiert besonders ausgefallenes Kleidungsstück für Pfarrer. Damit soll vor allem dem bekannten Millstätter Fastentuch mehr Bedeutung geschenkt werden.
Eine wohl einzigartige Idee hatte Künstlerin Carolin Berger. Die Millstätterin kreierte ein Messgewand für Slawomir Czulak, dem Pfarrer der Stiftskirche Millstatt. Und das ist besonders. Denn am Gewand ist das vollständige Millstätter Fastentuch abgebildet, das noch bis Ostern in der heimischen Kirche zu finden ist. „So etwas tragen zu können – das kommt auf der Welt selten vor“, zeigt sich der Geistliche über das Kunstwerk begeistert.
Fastentuch Bedeutung schenken
Mit dem Projekt wollen die Künstlerin und der Pfarrer das heimische Fastentuch einmal mehr in den Mittelpunkt rücken. „Unzählige Menschen kommen zu uns, um das Tuch in der Fastenzeit in der Kirche zu bestaunen. Und so haben wir uns überlegt, wie wir dem besonderen Bildertuch noch mehr Aufmerksamkeit schenken könnten. Und auch dem Messgewand geben wir damit eine neue Bedeutung.“
Den beiden geht es um Kunst, und darum, die Geschichte des bekannten Fastentuchs sowie die heimische Kultur in anderen Ländern näherzubringen.
Berger hat von Czulak bereits weitere Aufträge erhalten. „Meine Kollegen wollen nun auch dieses besondere Kleidungsstück, es eignet sich auch als Geschenk. Ich werde es auch dem Papst schenken.“
Wie das Fastentuch stellt nun auch das neue Messgewand Bibelszenen von der Schöpfung bis zur Auferstehung dar. Das Tuch ist übrigens ein Werk des Malers Oswald Kreuselius, es wurde am Ende der St. Georgsritterzeit im Jahre 1593 verehrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.