Verhandlungen! Werden Irans WM-Spiele verlegt?

Erste WM-Kontrahenten sind am 16. Juni (MESZ) in Los Angeles die Neuseeländer, die nach eigenen Angaben davon ausgehen, dass die Partie wie geplant stattfindet. „Die Iraner haben sich qualifiziert und sind uns als Gegner zugelost worden. Die Terminansetzung steht nach wie vor, und solange sich das nicht ändert, bereiten wir uns auf dieses Match vor“, sagte Neuseelands Teamchef Darren Bazeley. Der neuseeländische Verbandschef Andrew Pragnell glaubt nicht an eine Verlegung des Spielortes. „Ich bezweifle, dass die FIFA Änderungen bei den Austragungsstädten von Spielen vornimmt“, meinte Pragnell.