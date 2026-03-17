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Verhandlungen! Werden Irans WM-Spiele verlegt?

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
17.03.2026 11:31
Wird die iranische Fußball-Nationalmannschaft doch an der WM 2026 teilnehmen?
Wird die iranische Fußball-Nationalmannschaft doch an der WM 2026 teilnehmen?(Bild: AFP/Michael IP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Iran verhandelt wegen des Kriegs in Nahost mit dem Fußball-Weltverband FIFA über eine Verlegung seiner WM-Spiele von den USA nach Mexiko. Grund seien Sicherheitsbedenken, teilte Irans Verbandspräsident Mehdi Tadsch am Montag mit. Da US-Präsident Donald Trump ausdrücklich erklärt habe, dass er die Sicherheit des iranischen Teams nicht gewährleisten könne, „werden wir mit Sicherheit nicht nach Amerika reisen“, erklärte Tadsch in einem Beitrag der iranischen Botschaft auf X.

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„Wir verhandeln mit der FIFA, um die WM-Spiele des Iran in Mexiko auszutragen“, meinte Tadsch. Eine Stellungnahme der FIFA lag zunächst nicht vor. Trump hatte in der vergangenen Woche gesagt, der Iran sei willkommen, teilzunehmen. Zugleich merkte er jedoch an, dass es „für ihr eigenes Leben und ihre Sicherheit“ möglicherweise nicht angemessen sei, in den USA zu spielen.

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Weiterhin Zweifel an Irans WM-Teilnahme
Zuletzt waren die Zweifel an einer WM-Teilnahme des Iran wegen des Kriegs mit den USA und Israel gewachsen. Der iranische Sportminister hatte vergangene Woche erklärt, eine Teilnahme sei nicht möglich. Die WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt. Der Iran soll zwei Gruppenspiele in Los Angeles und eines in Seattle bestreiten.

Erste WM-Kontrahenten sind am 16. Juni (MESZ) in Los Angeles die Neuseeländer, die nach eigenen Angaben davon ausgehen, dass die Partie wie geplant stattfindet. „Die Iraner haben sich qualifiziert und sind uns als Gegner zugelost worden. Die Terminansetzung steht nach wie vor, und solange sich das nicht ändert, bereiten wir uns auf dieses Match vor“, sagte Neuseelands Teamchef Darren Bazeley. Der neuseeländische Verbandschef Andrew Pragnell glaubt nicht an eine Verlegung des Spielortes. „Ich bezweifle, dass die FIFA Änderungen bei den Austragungsstädten von Spielen vornimmt“, meinte Pragnell.

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