Generationenwechsel und Umsatzplus bei Pfanner

Zu weiteren Kennzahlen macht das Familienunternehmen traditionell keine Angaben. In der Gruppe habe man im vergangenen Jahr rund 25 Millionen Euro investiert, Schwerpunkt war dabei der Stammsitz in Lauterach. Heuer sind Investitionen von rund 35 Millionen Euro geplant. Diese sollen etwa in eine neue Dosenanlage fließen, um der steigenden Nachfrage nach Dosenprodukten gerecht zu werden. Weiter ausgebaut werden sollen zudem die Lagerkapazitäten und die Digitalisierung.