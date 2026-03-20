Der WM-Pokal, der gleich zweimal verschwunden ist

Die Jagd nach einer Katze wurde „Pickles“ 1967 zum Verhängnis. Einen besseren Riecher hatte der Mischlingshund ein Jahr zuvor bewiesen. Beim Gassigehen in einem Londoner Vorort in einem Gebüsch hatte er etwas entdeckt, das in Zeitungspapier gewickelt war. Es war der „Coupe Jules Rimet“. Jener WM-Pokal, der am 20. März 1966, also eine Woche zuvor bei einer Ausstellung in der Westminster Central Hall gestohlen worden war. Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass die Trophäe verschwand