Der WM-Pokal, der gleich zweimal verschwunden ist

Heute vor 60 Jahren ging der „Coupe Jules Rimet“, Vorgänger der jetzigen WM-Trophäe, erstmals verloren. Ein Hund fand ihn wieder, das Ende war glanzlos. Ein zweites Mal verschwand der Pokal 1983, die Täter schmalzen das Objekt der Begierde ein.
Die Jagd nach einer Katze wurde „Pickles“ 1967 zum Verhängnis. Einen besseren Riecher hatte der Mischlingshund ein Jahr zuvor bewiesen. Beim Gassigehen in einem Londoner Vorort in einem Gebüsch hatte er etwas entdeckt, das in Zeitungspapier gewickelt war. Es war der „Coupe Jules Rimet“. Jener WM-Pokal, der am 20. März 1966, also eine Woche zuvor bei einer Ausstellung in der Westminster Central Hall gestohlen worden war. Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass die Trophäe verschwand
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.