Moderatorin Amira Aly verführt in heißen Dessous

Die Entscheidung, welcher Look ihr Lieblingslook sei, fiel Amira daher auch sehr schwer. „Da kann ich mich gar nicht so richtig entscheiden“, lachte sie. „Sehr verführerisch finde ich das Lingerie-Set aus grünem Bügel-BH und String aus Mesh mit hauchzarter Stickerei, das wir outdoor an einer Finca-Location geshootet hatten. Der Stoff fühlte sich einfach so weich und leicht an und die Passform war einfach super.“