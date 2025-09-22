Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Was für eine Premiere!

Moderatorin Amira Aly verführt in heißen Dessous

Star-Style
22.09.2025 13:00

Heiß, heißer, Amira Aly: Die fesche Kärntnerin ließ für ein Dessous-Shooting der Marke Lascana die Hüllen fallen und zeigt sich in der aktuellen Kampagne in wenig Stoff und verführerischer Spitze.

0 Kommentare

Geknipst wurden die sexy Bilder der neuesten Lascana-Kampagne auf Mallorca. Und die Pocher-Ex macht in den atemberaubenden Kreationen aus der Herbst/Winter-Kollektion des Wäscheherstellers einfach eine fabelhafte Figur. 

„Schon immer ein Traum von mir“
Unter anderem schlüpfte die Moderatorin in ein feuerrotes Wäscheset, aber auch in BH und Höschen in angesagtem Burgunderrot oder in Smaragdgrün mit auffälligen Stickereien. 

Amira Aly macht in den sexy Dessous von Lascana eine fantastische Figur.
Amira Aly macht in den sexy Dessous von Lascana eine fantastische Figur.(Bild: Lascana)
Es ist ihr „erstes Mal in Lingerie“, schmunzelte die Moderatorin.
Es ist ihr „erstes Mal in Lingerie“, schmunzelte die Moderatorin.(Bild: Lascana)
Dieses Dessous-Set zählt zu den Favoriten von Amira Aly.
Dieses Dessous-Set zählt zu den Favoriten von Amira Aly.(Bild: Lascana)

„Es war schon immer ein Traum von mir, das Gesicht einer solchen Kampagne zu sein“, schwärmte Amira Aly. Besonders freue sie sich darüber, dass ihr „erstes Mal in Lingerie“ für Lascana sei. Die Marke stehe für sie nämlich „für Weiblichkeit, Selbstbewusstsein und dafür, sich in seiner Haut wohlzufühlen. Ich matche mit dem Gefühl, das Lascana damit transportieren möchte, zu 100 Prozent.“

„Neue und tolle Erfahrung“
Das Dessous-Shooting sei „etwas Besonderes“ gewesen, vor allem, weil es sich um eine sexy Premiere handelt, „aber ich bin so glücklich, dass ich diese neue und tolle Erfahrung erleben durfte“.

Geshootet wurden die sexy Bilder unter anderem in einer Finca auf Mallorca.
Geshootet wurden die sexy Bilder unter anderem in einer Finca auf Mallorca.(Bild: Lascana)
Amira Aly fühlte sich bei ihrer Dessous-Premiere sichtlich wohl.
Amira Aly fühlte sich bei ihrer Dessous-Premiere sichtlich wohl.(Bild: Lascana)

Die Entscheidung, welcher Look ihr Lieblingslook sei, fiel Amira daher auch sehr schwer. „Da kann ich mich gar nicht so richtig entscheiden“, lachte sie. „Sehr verführerisch finde ich das Lingerie-Set aus grünem Bügel-BH und String aus Mesh mit hauchzarter Stickerei, das wir outdoor an einer Finca-Location geshootet hatten. Der Stoff fühlte sich einfach so weich und leicht an und die Passform war einfach super.“

Die sexy Stücke sind Teil der neuen Herbst/Winter-Kollektion des Wäscheherstellers.
Die sexy Stücke sind Teil der neuen Herbst/Winter-Kollektion des Wäscheherstellers.(Bild: Lascana)

„Lieben wir!“
Die Kampagne, die die Geschichte des aktuellen Lascana-Claims „Lieben wir“ in der neuen Saison weitererzählt, wurde in Palma und auf einer ruhig gelegenen Finca geshootet. 

Lesen Sie auch:
Aly (links) mit Sarah Engels.
Und das nicht zufällig
Amira Aly trifft ihre Fans in Wien
25.07.2025
Zu schnell unterwegs
Pocher-Ex Amira Aly ist ihren Führerschein los
05.08.2025

Die Bilder fangen Aly in typischen Urlaubsmomenten mit passenden Styles ein, die das Gefühl von Spätsommer und Unbeschwertheit vermitteln. Unterstrichen werden die Inszenierungen mit Slogans wie „Entdecken. Erleben. Lieben wir!“, „Getting Ready. Lieben wir.“ oder „Happy Mornings. Lieben wir!“.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.571 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
118.766 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Adabei Österreich
Kratky: „Nicht geschafft, die Rettung zu rufen“
99.131 mal gelesen
Robert Kratky kämpft sich Schritt für Schritt ins Leben nach dem Wecker zurück.
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2233 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1831 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1269 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Star-Style
Was für eine Premiere!
Moderatorin Amira Aly verführt in heißen Dessous
Royales Staatsbankett
Wilde Diskussionen um Melania Trumps Outfit
Stilsichere First Lady
Melania Trump setzte mit Mantel ein Statement
Hot, hot, hot!
Margot Robbie trägt schon wieder Hauch von Nichts
Die Roben der Emmys
Heiße Dekolletés und tiefe Einblicke am Red Carpet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf