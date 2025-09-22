Moderatorin Amira Aly verführt in heißen Dessous

Heiß, heißer, Amira Aly: Die fesche Kärntnerin ließ für ein Dessous-Shooting der Marke Lascana die Hüllen fallen und zeigt sich in der aktuellen Kampagne in wenig Stoff und verführerischer Spitze.
Geknipst wurden die sexy Bilder der neuesten Lascana-Kampagne auf Mallorca. Und die Pocher-Ex macht in den atemberaubenden Kreationen aus der Herbst/Winter-Kollektion des Wäscheherstellers einfach eine fabelhafte Figur.
„Schon immer ein Traum von mir“
Unter anderem schlüpfte die Moderatorin in ein feuerrotes Wäscheset, aber auch in BH und Höschen in angesagtem Burgunderrot oder in Smaragdgrün mit auffälligen Stickereien.
„Es war schon immer ein Traum von mir, das Gesicht einer solchen Kampagne zu sein“, schwärmte Amira Aly. Besonders freue sie sich darüber, dass ihr „erstes Mal in Lingerie“ für Lascana sei. Die Marke stehe für sie nämlich „für Weiblichkeit, Selbstbewusstsein und dafür, sich in seiner Haut wohlzufühlen. Ich matche mit dem Gefühl, das Lascana damit transportieren möchte, zu 100 Prozent.“
„Neue und tolle Erfahrung“
Das Dessous-Shooting sei „etwas Besonderes“ gewesen, vor allem, weil es sich um eine sexy Premiere handelt, „aber ich bin so glücklich, dass ich diese neue und tolle Erfahrung erleben durfte“.
Die Entscheidung, welcher Look ihr Lieblingslook sei, fiel Amira daher auch sehr schwer. „Da kann ich mich gar nicht so richtig entscheiden“, lachte sie. „Sehr verführerisch finde ich das Lingerie-Set aus grünem Bügel-BH und String aus Mesh mit hauchzarter Stickerei, das wir outdoor an einer Finca-Location geshootet hatten. Der Stoff fühlte sich einfach so weich und leicht an und die Passform war einfach super.“
„Lieben wir!“
Die Kampagne, die die Geschichte des aktuellen Lascana-Claims „Lieben wir“ in der neuen Saison weitererzählt, wurde in Palma und auf einer ruhig gelegenen Finca geshootet.
Die Bilder fangen Aly in typischen Urlaubsmomenten mit passenden Styles ein, die das Gefühl von Spätsommer und Unbeschwertheit vermitteln. Unterstrichen werden die Inszenierungen mit Slogans wie „Entdecken. Erleben. Lieben wir!“, „Getting Ready. Lieben wir.“ oder „Happy Mornings. Lieben wir!“.
