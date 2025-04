Hollywood nimmt Abschied von Val Kilmer

„Ich sehe dich wieder, Freund, ich werde dich vermissen.“ Hollywood trauert um Val Kilmer – allen voran sein bester Freund in der Schauspielbranche. Josh Brolin verabschiedete sich auf Instagram mit einem Foto, auf dem er und der „Batman“-Star sich gegenseitig die Arme um die Schultern gelegt haben. Sie stehen auf einem Hügel in freier Natur und lachen in die Kamera.