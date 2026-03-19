Austria-Trainer: „Ich bin keiner, der davonläuft“

Austria Salzburgs Trainer Christian Schaider sprach nach der Verlängerung seines Vertrags mit der „Krone“ über kommende Veränderungen und seine Ziele. Zuerst soll der Klassenerhalt auch theoretisch fixiert werden.
Mittwoch gab Austria Salzburg die Verlängerung mit Trainer Christian Schaider bekannt. Der 49-jährige Bayer unterschrieb für zwei weitere Jahre beim violetten Zweitligisten und sprach danach mit der „Krone“ über . . .
. . . die Gründe: Wir arbeiten alle gut miteinander, haben eine positive und ehrliche Umgangsweise. Zudem haben wir in dieser Saison etwas aufgebaut, das wir fortführen und damit den nächsten Schritt machen wollen.
Kommende Saison wollen wir unsere Spielweise verfeinern. Wenn wir das schaffen, werden wir, glaube ich, nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
Austrias Trainer Christian Schaider
. . . Zweifel: Natürlich hat es in den vergangenen acht Jahren Momente gegeben, in denen man sich Gedanken gemacht hat, ob es noch das Richtige für beide Seiten ist. In dieser Saison war es am Anfang extrem schwer. Da hat man sich nach zwei Niederlagen seine Gedanken gemacht. Ich bin aber keiner, der vor irgendetwas davonläuft.
. . . die Entwicklung: Es hat genügend Leute gegeben, die uns als Trainerteam die 2. Liga nicht zugetraut haben. Wir haben uns aber adaptiert und es geschafft, der Mannschaft das richtige Werkzeug mitzugeben.
. . . kommende Veränderungen: In der nächsten Saison werden wir unsere Trainingszeiten ändern und – vor allem in den Wintermonaten – auch am Vormittag trainieren können. Dazu wollen wir fünf bis sechs Trainings pro Woche durchführen.
. . . sein Trainerteam: Ich möchte mit allen weitermachen und hoffe, dass die Leute, die jetzt hier sind, auch zusammenbleiben. Sie haben es sich verdient und sind maßgeblich am Erfolg beteiligt.
. . . seine Ziele: Ich will so schnell wie möglich die 35 Punkte (aktuell 26, Anm.) holen, damit wir noch mehr Planungssicherheit haben. In der kommenden Saison wollen wir unsere Spielweise verfeinern und die körperlichen Defizite, die wir noch haben, kompensieren. Wenn wir das schaffen, glaube ich, dass wir mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben und den nächsten Schritt gehen können.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.