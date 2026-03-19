Austria-Trainer: „Ich bin keiner, der davonläuft“

. . . seine Ziele: Ich will so schnell wie möglich die 35 Punkte (aktuell 26, Anm.) holen, damit wir noch mehr Planungssicherheit haben. In der kommenden Saison wollen wir unsere Spielweise verfeinern und die körperlichen Defizite, die wir noch haben, kompensieren. Wenn wir das schaffen, glaube ich, dass wir mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben und den nächsten Schritt gehen können.