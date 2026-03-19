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Nach Verlängerung

Austria-Trainer: „Ich bin keiner, der davonläuft“

Salzburg
19.03.2026 17:00
Austria Salzburgs Trainer Christian Schaider.
Austria Salzburgs Trainer Christian Schaider.(Bild: GEPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Austria Salzburgs Trainer Christian Schaider sprach nach der Verlängerung seines Vertrags mit der „Krone“ über kommende Veränderungen und seine Ziele. Zuerst soll der Klassenerhalt auch theoretisch fixiert werden.

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Mittwoch gab Austria Salzburg die Verlängerung mit Trainer Christian Schaider bekannt. Der 49-jährige Bayer unterschrieb für zwei weitere Jahre beim violetten Zweitligisten und sprach danach mit der „Krone“ über . . .

. . . die Gründe: Wir arbeiten alle gut miteinander, haben eine positive und ehrliche Umgangsweise. Zudem haben wir in dieser Saison etwas aufgebaut, das wir fortführen und damit den nächsten Schritt machen wollen.

Zitat Icon

Kommende Saison wollen wir unsere Spielweise verfeinern. Wenn wir das schaffen, werden wir, glaube ich, nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Austrias Trainer Christian Schaider

. . . Zweifel: Natürlich hat es in den vergangenen acht Jahren Momente gegeben, in denen man sich Gedanken gemacht hat, ob es noch das Richtige für beide Seiten ist. In dieser Saison war es am Anfang extrem schwer. Da hat man sich nach zwei Niederlagen seine Gedanken gemacht. Ich bin aber keiner, der vor irgendetwas davonläuft.

. . . die Entwicklung: Es hat genügend Leute gegeben, die uns als Trainerteam die 2. Liga nicht zugetraut haben. Wir haben uns aber adaptiert und es geschafft, der Mannschaft das richtige Werkzeug mitzugeben.

(Bild: Andreas Tröster)

. . . kommende Veränderungen: In der nächsten Saison werden wir unsere Trainingszeiten ändern und – vor allem in den Wintermonaten – auch am Vormittag trainieren können. Dazu wollen wir fünf bis sechs Trainings pro Woche durchführen.

. . . sein Trainerteam: Ich möchte mit allen weitermachen und hoffe, dass die Leute, die jetzt hier sind, auch zusammenbleiben. Sie haben es sich verdient und sind maßgeblich am Erfolg beteiligt.

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. . . seine Ziele: Ich will so schnell wie möglich die 35 Punkte (aktuell 26, Anm.) holen, damit wir noch mehr Planungssicherheit haben. In der kommenden Saison wollen wir unsere Spielweise verfeinern und die körperlichen Defizite, die wir noch haben, kompensieren. Wenn wir das schaffen, glaube ich, dass wir mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben und den nächsten Schritt gehen können.

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