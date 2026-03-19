Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Society-Lady angeklagt

„Millionen bei Scheidung, Hunderter gefladert“

Gericht
19.03.2026 19:00
Die Angeklagte soll sich 18 Mal im Börserl des Ex bedient haben, das in der Aktentasche lag ...
Die Angeklagte soll sich 18 Mal im Börserl des Ex bedient haben, das in der Aktentasche lag (Symbolbild).(Bild: Imre Antal)
Porträt von Anja Richter
Von Anja Richter

Unrühmliches Ende der glamourösen Ehe eines bekannten Unternehmers aus Wien. Am Donnerstag traf sich das einstige Vorzeigepaar im Gericht wieder – konkret vor der Strafrichterin im Wiener Landl. Denn die Ex-Frau des erfolgreichen Geschäftsmanns ist wegen gewerbsmäßigen Diebstahls angeklagt. Den sie an ihm begangen haben soll. 

0 Kommentare

Manfred Ainedter, Anwalt des prominenten Opfers, besteht vor der Urteilsverkündung auf der Verlesung von Details aus dem Scheidungsvergleich. „Sie erhält eine Eigentumswohnung zum Kaufpreis von 2,8 Millionen Euro; ... aus der Aufteilung des Vermögens 2,4 Millionen Euro; ... monatlichen Unterhalt in der Höhe von 6800 Euro“, trägt Frau Rat vor.

Im Prozess Übergabe von 2000 Euro an das Opfer
Die Angeklagte lauscht angespannt. „Es tut mir leid, was passiert ist. Ich übernehme die Verantwortung“, sagt sie. Und weiter: „Es war eine belastende Zeit für mich. Die Familie, um die ich lange gekämpft habe, ist auseinandergefallen. Ich werde den Schaden wiedergutmachen.“ Der im Vergleich zu den oben genannten Summen verschwindend gering ist. Und dadurch umso unangenehmer ...

Zitat Icon

Es ist unfassbar, wie die Gutmütigkeit des Opfers ausgenutzt wurde.

Manfred Ainedter vertritt den Unternehmer

Bild: Gerhard Bartel

Was ist passiert? Der erfolgreiche Geschäftsmann und seine Ex-Frau lebten nach der Scheidung noch einige Monate im selben Haus an nobler Wiener Adresse. „Wenn ich abends heimkomme, stelle ich meine Aktentasche immer an den exakt gleichen Platz im Schuhraum. Ich bin ein sehr genauer Mensch“, so der Mann als Zeuge. „Montagfrüh geb ich immer 1000 Euro ins Börserl. Eines Abends zählte ich, da waren es nur noch 900.“ Als dies öfter vorkam, installierte der Unternehmer eine Kamera. Und traute seinen Augen nicht: Es war seine Ex-Frau, die sich bediente. Dokumentierte 18 Mal. Für die StA Wien gewerbsmäßiger Diebstahl.

Schlagabtausch der Rechtsanwälte
In dem ungewöhnlichen Prozess zahlt die Frau im Wiener Landl 2000 Euro in bar zurück. Es kommt zum Schlagabtausch der Anwälte. Ainedter wählt harte Worte: „Es ist unfassbar, wie die Gutmütigkeit des Opfers ausgenutzt wurde. Die Frau hat Millionen bekommen und sieht sich bemüßigt, aus dessen Brieftasche Hunderter zu fladern“, spricht weiter von „Rücksichtslosigkeit“ und „Gemeinheit“.

Zitat Icon

Sie haben zusammen gewohnt. Es gab keine strenge Unterscheidung zwischen Dein und Mein.

Alexander Prenner vertritt die angeklagte Frau

Bild: MPW Rechtsanwälte

Richterin: Freispruch aus rein rechtlichen Gründen 
Alexander Prenner, der die Frau vertritt, kontert: „Sie haben zusammen gewohnt. Es gab keine strenge Unterscheidung zwischen Dein und Mein.“ Er pocht darauf, dass juristisch betrachtet eine Hausgemeinschaft bestanden habe. Deswegen dürfe dieses Delikt nicht von der Staatsanwaltschaft verfolgt werden. Vielmehr müsse das Opfer Privatanklage erheben.

Frau Rat folgt dieser Argumentation: „Freispruch aus rein rechtlichen Gründen.“ Ainedter kündigt an: „Sollte die Staatsanwältin nicht berufen, werden wir Privatanklage einbringen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
19.03.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
170.312 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
159.350 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
133.357 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2433 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1790 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1781 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Mehr Gericht
Society-Lady angeklagt
„Millionen bei Scheidung, Hunderter gefladert“
Hoher Schaden für EU
Bedingte Haftstrafe für Betrug mit Reparaturbonus
Cannabis und Kokain
Ein Vorarlberger Rapper als Drogenschmuggler
Fragliche Baubescheide
Amtmann (61) soll sein Amt missbraucht haben
Prozess in Linz
Sechseinhalb Jahre Haft für brutale Home Invasion
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf