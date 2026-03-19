„Millionen bei Scheidung, Hunderter gefladert“

Was ist passiert? Der erfolgreiche Geschäftsmann und seine Ex-Frau lebten nach der Scheidung noch einige Monate im selben Haus an nobler Wiener Adresse. „Wenn ich abends heimkomme, stelle ich meine Aktentasche immer an den exakt gleichen Platz im Schuhraum. Ich bin ein sehr genauer Mensch“, so der Mann als Zeuge. „Montagfrüh geb ich immer 1000 Euro ins Börserl. Eines Abends zählte ich, da waren es nur noch 900.“ Als dies öfter vorkam, installierte der Unternehmer eine Kamera. Und traute seinen Augen nicht: Es war seine Ex-Frau, die sich bediente. Dokumentierte 18 Mal. Für die StA Wien gewerbsmäßiger Diebstahl.