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Zell-Ass Egger

„Keine Lust, noch einmal nach Sterzing zu fahren“

Salzburg
18.03.2026 22:00
Zells Maximilian Egger hofft auf das Halbfinal-Ticket.
Zells Maximilian Egger hofft auf das Halbfinal-Ticket.(Bild: Johannes Radlwimmer)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Für Eishockey-Zweitliga-Meister Zell am See könnte es am Donnerstag schon zur ersten großen Party kommen. Denn die Pinzgauer benötigen im Viertelfinale nur mehr einen Sieg, um das Halbfinal-Ticket zu ziehen. Gegen die Wipptal Broncos aus Sterzing sieht Verteidiger Maximilian Egger sich und sein Team bestens gerüstet.

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Das Halbfinal-Ticket ist für den amtierenden Alps Hockey League-Meister Zell am See nach dem 3:1-Sieg am Dienstag bei den Wipptal Broncos in Sterzing nur mehr einen Sieg entfernt und damit nur noch formsache. Denn dass dass die Pinzgauer drei Partien in Folge verlieren, würde eine Mega-Überraschung gleichen.

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Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass wir da sind, wenn wir den ersten Matchpuck haben.

Maximilian EGGER, Verteidiger Zeller Eisbären

Verteidiger Maximilian Egger zuversichtlich
„Wir sind zuversichtlich, dass wir den Sack auf eigenem Eis und vor unseren Fans zumachen werden. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass wir da sind, wenn wir den ersten Matchpuck haben“, sagte Verteidiger Maximilian Egger, der aber erneut eine harte Partie erwartet. Besonders im dritten Aufeinandertreffen fielen die Wildpferde mit zahlreichen versteckten Stockschlägen und Fouls negativ auf.

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„Zuletzt hatte die Gangart der Südtiroler nicht mehr viel mit Eishockey zu tun. Auf die Provokationen sind wir jetzt aber nicht mehr eingegangen, sondern haben erwachsen gespielt. Wir haben alle definitiv keine Lust mehr, noch einmal nach Sterzing zu fahren“, will Egger das Semifinale buchen.

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