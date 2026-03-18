„Keine Lust, noch einmal nach Sterzing zu fahren“

Verteidiger Maximilian Egger zuversichtlich

„Wir sind zuversichtlich, dass wir den Sack auf eigenem Eis und vor unseren Fans zumachen werden. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass wir da sind, wenn wir den ersten Matchpuck haben“, sagte Verteidiger Maximilian Egger, der aber erneut eine harte Partie erwartet. Besonders im dritten Aufeinandertreffen fielen die Wildpferde mit zahlreichen versteckten Stockschlägen und Fouls negativ auf.