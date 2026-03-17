„Ich weiß, dass sich meine Träume erfüllen werden“

Ein Meilenstein in der Rückenmarksforschung

Ein Meilenstein in der Rückenmarksforschung ist die Vagusnerv-Stimulation. Die klinische Studie von Prof. Michael Kilgard von der University of Texas erzielte beeindruckende Ergebnisse. Sie zeigt, dass die gezielte Stimulation des Vagusnervs in Kombination mit intensivem Reha-Training die Arm- und Handfunktion deutlich verbessern kann. In einem 30-minütigen Eingriff wird ein kleiner Chip am Hals, direkt um den Nerv implantiert. Der Chip sendet sanfte elektrische Impulse an das Gehirn. So werden Regionen aktiviert, die für das Erlernen neuer Bewegungen zuständig sind. In Kombination mit Reha-Übungen entstehen neue Verbindungen zwischen Nervenzellen.