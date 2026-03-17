Prozess wegen illegaler Schächtungen in Metzgerei

Auslöser der Razzia vor einem Jahr war eine anonyme Anzeige. Der Vorwurf: In dem Betrieb soll es zu nicht ordnungsgemäßen Schlachtungen von Tieren gekommen sein. Im Anschluss gab es Ermittlungen, die nun abgeschlossen sind. Die Staatsanwaltschaft Ried hat Strafantrag gegen drei Personen gestellt.