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Drei Angeklagte

Prozess wegen illegaler Schächtungen in Metzgerei

Oberösterreich
17.03.2026 17:30
Die Polizei durchsuchte die Metzgerei.
Die Polizei durchsuchte die Metzgerei.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

In einem Schlachtbetrieb im Innviertel waren vor etwa einem Jahr nicht die Fleischer, sondern die Polizei im Einsatz. In dem Haus soll es zu illegalen Schächtungen gekommen sein. Wegen Tierquälerei müssen sich drei Fleischhauer am Rieder Gericht verantworten

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Auslöser der Razzia vor einem Jahr war eine anonyme Anzeige. Der Vorwurf: In dem Betrieb soll es zu nicht ordnungsgemäßen Schlachtungen von Tieren gekommen sein. Im Anschluss gab es Ermittlungen, die nun abgeschlossen sind. Die Staatsanwaltschaft Ried hat Strafantrag gegen drei Personen gestellt.

Qualen für Tiere
Den Angeklagten wird zur Last gelegt – teils als unmittelbare Täter, teils als Bestimmungstäter – unzähligen Schafen und Rindern unnötige Qualen zugefügt zu haben. Die Schächtungen wurden nicht artgerecht und ohne behördliche Bewilligung und ohne Anwesenheit eines Tierarztes durchgeführt, so die Staatsanwaltschaft in einer Aussendung.

Lesen Sie auch:
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Illegale Schächtungen? Razzia in Fleischerei
25.03.2025

Bis zu zwei Jahre Haft
Zwei der Angeklagten wird zudem vorgeworfen, das Fleisch ohne erforderliche Überprüfung – der sogenannten Fleischbeschau – verkauft zu haben.  Im Falle einer Verurteilung droht den Angeklagten eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren.

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