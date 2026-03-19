Räuber riss Seniorin (80) Goldkette vom Hals

Ungarische Kriminelle haben in Salzburg ein mutmaßliches Verbrechen verübt: einen brutalen Raubüberfall, ausgerechnet auf eine 80-Jährige. Die rücksichtslosen Räuber passten die betagte Seniorin am 11. Februar vor ihrem Wohnhaus in Wals-Siezenheim ab, rissen ihr die Goldkette vom Hals und stahlen weiteren Schmuck und Bargeld.
Drei ungarische Kriminaltouristen (44, 31, 19) – die beiden Älteren sind schon mehrfach einschlägig vorbestraft – reisten laut der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Salzburg am 11. Februar extra nach Österreich, um hier Straftaten zu verüben. Und sie hatten bereits ein Ziel im Auge: das Wohnhaus einer 80 Jahre alten Dame in Wals.
Als die Frau am Vormittag ihre Zeitung holte und wieder zurück zu ihrer Haustür ging, griffen zwei Täter sie an und drückten sie zu Boden. „Gold, wo?“, rief einer der Räuber. Ein anderer riss ihr auf brutale Weise die Goldkette vom Hals, was zu einer schmerzhaften Halsprellung führte.
Festnahme im Obus
Danach durchwühlte einer der Täter Kästen und Läden im Wohnhaus. Die Räuber flüchteten mit Bargeld und diversen Schmuckstücken. Noch vor dem Überfall wurde die 80-Jährige laut Anklage von den Tätern ausspioniert.
Eine alleinstehende, ältere Dame auf diese Weise auszurauben, ist an Feigheit kaum zu überbieten.
Opfer-Anwalt Stefan Rieder
Die Polizei konnte die drei mutmaßlichen Täter, allesamt ungarische Hilfsarbeiter, in einem Obus festnehmen. Einer hatte auch die gesamte Beute bei sich – er zeigte sich bereits geständig. Alle drei befinden sich jetzt in U-Haft.
Sie werden sich wegen des Vorwurfs des Raubes im Mai im Salzburger Landesgericht verantworten müssen. Das Opfer wird von Anwalt Stefan Rieder vom Weißen Ring vertreten.
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