Vier Jahre Haftstrafe für Jungkriminellen (18)

Einen bewaffneten Raubüberfall hat er laut Anklage der Staatsanwaltschaft am 10. November mit einem mitangeklagten Komplizen (17) in Salzburg verübt. Tatort war ein Stiegenhaus. Dem Opfer wurde ein Messer vorgehalten. Die bedrohliche Situation verstärkte der Täter durch das Repetieren einer Schusswaffe. Sportschuhe und ein Laptop waren die Beute. Einen Tag später wurde dasselbe Opfer auch noch vom 18-Jährigen erpresst. Mit den Worten: Überweise Geld, „sonst schicke ich Tschetschenen“.