Vier Jahre Haftstrafe für Jungkriminellen (18)

Der Angeklagte ist gerade mal 18 Jahre alt, hat aber schon vier Vorstrafen. Daraus gelernt hat der Salzburger offensichtlich nicht, denn am Mittwoch stand er im Landesgericht erneut vor einem Schöffensenat. Wegen eines Raubüberfalls soll der Jung-Kriminelle jetzt vier Jahre absitzen.
Einen bewaffneten Raubüberfall hat er laut Anklage der Staatsanwaltschaft am 10. November mit einem mitangeklagten Komplizen (17) in Salzburg verübt. Tatort war ein Stiegenhaus. Dem Opfer wurde ein Messer vorgehalten. Die bedrohliche Situation verstärkte der Täter durch das Repetieren einer Schusswaffe. Sportschuhe und ein Laptop waren die Beute. Einen Tag später wurde dasselbe Opfer auch noch vom 18-Jährigen erpresst. Mit den Worten: Überweise Geld, „sonst schicke ich Tschetschenen“.
Vier Jahre unbedingte Haft lautete das nicht rechtskräftige Urteil für den 18-Jährigen. Sein Komplize erhielt 18 Monate Haft auf Bewährung.
