Amtsmissbrauchs-Anzeige vor der Wahlwiederholung

Druck auf und Service für ÖVP-Wähler

Vor dem politischen Showdown am Sonntag, bei dem sich die amtierende Bürgermeisterin Juliana Günther (ÖVP) und Matthias Fischböck (SPÖ) um das Amt des Ortsoberhaupts duellieren, bringt eine Anzeige wegen Amtsmissbrauchs neue Brisanz in die Causa. Auf drei Seiten setzt sich ein anonymer Anzeiger detailliert mit den Unregelmäßigkeiten der Wahl auseinander. Darin ist unter anderem von politischem Druck die Rede, der seitens der ÖVP auf Wähler ausgeübt worden sei, die vorgehabt und angekündigt gehabt hätten, die SPÖ zu wählen. Außerdem musste die Ausstellung von Wahlkarten nicht, wie eigentlich vorgeschrieben, beantragt, sondern einer solchen Ausstellung lediglich zugestimmt werden. Ein Service, der ÖVP-Wählern jedenfalls aktiv und de facto wie beim „Essen auf Rädern“ angeboten worden sollen sei.