Freude über Spritpreisbremse in Vorarlberg

Faire Gegenfinanzierung

Diese verdienen an sogenannten Margen, also Aufschlägen auf ihre Kosten. Werden diese Margen „eingefroren“, bedeutet das: Unternehmen dürfen ihre Gewinnaufschläge in Krisenzeiten nicht weiter erhöhen, auch wenn die Preise steigen. Bei der geplanten Senkung der Mineralölsteuer fordert Stemmer aber eine faire Gegenfinanzierung. „Es kann nicht sein, dass Entlastungen bei den Spritpreisen am Ende ein Loch ins Budget reißen. Das würde die Kosten nur auf die Allgemeinheit verschieben“, warnt er und fordert einmal mehr eine Millionärssteuer. Erst, wenn große Vermögen besteuert würden, könne Gerechtigkeit geschaffen werden.