Fahranfänger überholte Polizei: Schein ist weg

Stopp-Zeichen missachtet

Ähnlich verantwortungslos agierte ein anderer Pkw-Lenker, ein 21-Jähriger, auf der Westautobahn: Eine Zivilstreife beobachtete, wie der Lenker mit seinem Smartphone hantierte – und dabei sogar die Hände vom Lenkrad nahm. Umgehend wollten die Beamten ihn stoppten, fuhren vor ihm und schalteten das Signal „Polizei Bitte Folgen“ ein. Der betroffene Lenker folgte anfangs der Polizeistreife. Doch als die Beamten im Kreisverkehr in Richtung Freilassing abbogen, fuhr der 21-Jährige mit seinem Auto einfach weiter.