Fahranfänger überholte Polizei: Schein ist weg

Offensichtlich hat der erst 20-jährige Autofahrer in der Fahrschule nicht aufgepasst: Zuerst überholte der Pkw-Lenker eine Zivilstreife auf der A10 mit weit überhöhtem Tempo. Als die Beamten die Verfolgung aufnahmen, drückte der Probescheinbesitzer weiter auf‘s Gaspedal – mit bis zu 185 km/h im 130er-Bereich.
Polizisten konnten den Probescheinlenker nach der rasanten Fahrt am Dienstag stoppen. Sie nahmen ihm umgehend den Führerschein ab, untersagten ihm die Weiterfahrt. Er wird angezeigt.
Stopp-Zeichen missachtet
Ähnlich verantwortungslos agierte ein anderer Pkw-Lenker, ein 21-Jähriger, auf der Westautobahn: Eine Zivilstreife beobachtete, wie der Lenker mit seinem Smartphone hantierte – und dabei sogar die Hände vom Lenkrad nahm. Umgehend wollten die Beamten ihn stoppten, fuhren vor ihm und schalteten das Signal „Polizei Bitte Folgen“ ein. Der betroffene Lenker folgte anfangs der Polizeistreife. Doch als die Beamten im Kreisverkehr in Richtung Freilassing abbogen, fuhr der 21-Jährige mit seinem Auto einfach weiter.
Später läuteten die Beamten bei der Wohnung des Lenkers im Salzburger Stadtteil Lehen. Einsichtig zeigte er sich bezüglich seines Handy-Delikts. Aber bezüglich der Missachtung der Anhaltung habe er gedacht, dass die Polizisten einen anderen Pkw-Lenker damit gemeint haben.
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