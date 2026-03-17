Horror-Crash: 16-Jähriger stirbt neben Mutter

Auch die Mutter wurde bei der heftigen Frontalkollision verletzt – wie schwer, ist noch unklar. Die 20-jährige Pkw-Lenkerin kam mit leichten Verletzungen davon und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkotest bei beiden Lenkerinnen war negativ. Mehrere Stunden lang musste die Bundesstraße B64 gesperrt werden.