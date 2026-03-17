Horror-Crash: 16-Jähriger stirbt neben Mutter

Dienstagfrüh ereignete sich in Weiz in der Steiermark eine Tragödie. Eine 20-Jährige kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Ein Teenager auf dem Beifahrersitz wurde im Wagen eingeklemmt und tödlich verletzt. Seine Mutter, die den Wagen lenkte, überlebte den Unfall.
Zu der folgenschweren Tragödie kam es um 5.10 Uhr, als eine 20-Jährige ihr Auto auf der Bundesstraße Richtung St. Ruprecht an der Raab lenkte. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die junge Frau plötzlich auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug, in dem eine 42-jährige Mutter saß – ihr 16-jähriger Sohn auf dem Beifahrersitz.
16-Jähriger wurde eingeklemmt
Der junge Mann wurde bei dem Horror-Crash im Fahrzeug eingeklemmt – für ihn kam jede Hilfe zu spät. Seine Verletzungen waren zu schwer.
Auch für die Einsatzkräfte dürfte der nächtliche Einsatz ein Schock gewesen sein: Mit größter Mühe mussten sie den jungen Mann aus dem Wrack befreien.
Auch die Mutter wurde bei der heftigen Frontalkollision verletzt – wie schwer, ist noch unklar. Die 20-jährige Pkw-Lenkerin kam mit leichten Verletzungen davon und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkotest bei beiden Lenkerinnen war negativ. Mehrere Stunden lang musste die Bundesstraße B64 gesperrt werden.
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