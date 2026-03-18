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Wolfgang Viertler

FPÖ schickt Ex-Bürgermeister in den Bundesrat

Salzburg
18.03.2026 10:24
Führte Mittersill 20 Jahre lang an: Dr. Wolfgang Viertler.
Führte Mittersill 20 Jahre lang an: Dr. Wolfgang Viertler.(Bild: EXPA/Stefanie Oberhauser)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der ehemalige Bürgermeister von Mittersill, Wolfgang Viertler, wird künftig für die Salzburger Freiheitlichen im Bundesrat sitzen. Dies gab die blaue Landespartei am Mittwoch bekannt. Die Entscheidung sei im Vorstand und Klub einstimmig getroffen worden. 

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Die Salzburger FPÖ-Chefin Marlene Svazek bezeichnet den 65-jährigen Viertler als „politisch erfahrenen und ausgewiesenen Allrounder“. Es sei ihr „persönlich ein großes Anliegen“ gewesen, den Ex-Bürgermeister als Ländervertreter zu gewinnen, heißt es in der Aussendung. Dabei spricht sie auch von einem „starken Signal“ hinsichtlich der Wahl 2028. 

Rückkehr zu blauen Wurzeln
Viertler eroberte im Jahre 2004 als FPÖ-Kandidat den Bürgermeistersessel in Mittersill. Er war auch der erste FPÖ-Bürgermeister, der direkt gewählt wurde. Nach der FPÖ-Abspaltung 2005 verließ der Akademiker die Partei und gründete eine eigene Liste. Nach 20 Jahren als Bürgermeister zog sich Viertler vor der Wahl 2024 zurück.

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Notwendig wurde der Wechsel durch den Rücktritt der bisherigen FPÖ-Bundesrätin Marlies Steiner-Wieser: Sie legte ihr Amt aufgrund von Ungereimtheiten bei Förderungen für den Salzburger Seniorenring zurück – die „Krone“ berichtete.

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