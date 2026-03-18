FPÖ schickt Ex-Bürgermeister in den Bundesrat

Rückkehr zu blauen Wurzeln

Viertler eroberte im Jahre 2004 als FPÖ-Kandidat den Bürgermeistersessel in Mittersill. Er war auch der erste FPÖ-Bürgermeister, der direkt gewählt wurde. Nach der FPÖ-Abspaltung 2005 verließ der Akademiker die Partei und gründete eine eigene Liste. Nach 20 Jahren als Bürgermeister zog sich Viertler vor der Wahl 2024 zurück.