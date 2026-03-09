Vom Tennisplatz in Bludenz zum „Baywatch“-Casting

„Ich liebe Pamela Anderson und ich habe als Mädchen davon geträumt, ihre Rolle zu spielen.“ Jetzt ist die 23-Jährige ihrem Traum einen Schritt näher gekommen. Die in Deutschland geborene, brünette Schönheit wollte ursprünglich Tennisprofi werden und trat bereits als Teenager für den österreichischen Tennis-Bundesligisten TC Bludenz an, ehe sie ein Sportstipendium an einer Uni in Florida bekam. Doch dann wurde ihre Karriere vorzeitig beendet.