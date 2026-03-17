Sekundenschlaf: Zwei Verletzte bei Frontalcrash

Dramatische Szenen spielten sich am Dienstagmittag in Innsbruck ab: Ein 19-jähriger Pkw-Lenker geriet laut eigenen Angaben wegen Sekundenschlafs auf der Hochbrücke der B171 auf die Gegenfahrbahn und krachte in das Auto einer 34-Jährigen. Zwei Personen wurden verletzt.
Gegen 12.45 Uhr verlor der junge Österreicher auf der Überführung im Bereich der Kreuzung Haller Straße/Schützenstraße/Schusterbergweg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Infolge eines kurzen Einnickens geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den Wagen einer entgegenkommenden 34-jährigen Frau.
Pkw-Lenkerin wurde in Klinik gebracht
Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der Frau gegen das Auto eines nachfolgenden 50-jährigen Lenkers geschleudert. Die 34-Jährige erlitt erhebliche Verletzungen und wurde mit der Rettung in die Klinik gebracht.
Auch ein 15-jähriger Mitfahrer im Fahrzeug des Unfallverursachers wurde verletzt. „Er klagte jedoch erst zu Hause über Schmerzen und wurde anschließend von seiner Mutter ins Krankenhaus gebracht“, so die Polizei.
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