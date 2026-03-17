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Unfall in Innsbruck

Sekundenschlaf: Zwei Verletzte bei Frontalcrash

Tirol
17.03.2026 20:10
Eine 34-jährige Pkw-Lenkerin wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht.
Eine 34-jährige Pkw-Lenkerin wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Dramatische Szenen spielten sich am Dienstagmittag in Innsbruck ab: Ein 19-jähriger Pkw-Lenker geriet laut eigenen Angaben wegen Sekundenschlafs auf der Hochbrücke der B171 auf die Gegenfahrbahn und krachte in das Auto einer 34-Jährigen. Zwei Personen wurden verletzt.

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Gegen 12.45 Uhr verlor der junge Österreicher auf der Überführung im Bereich der Kreuzung Haller Straße/Schützenstraße/Schusterbergweg die Kontrolle über sein Fahrzeug. Infolge eines kurzen Einnickens geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den Wagen einer entgegenkommenden 34-jährigen Frau.

Pkw-Lenkerin wurde in Klinik gebracht
Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der Frau gegen das Auto eines nachfolgenden 50-jährigen Lenkers geschleudert. Die 34-Jährige erlitt erhebliche Verletzungen und wurde mit der Rettung in die Klinik gebracht.

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Auch ein 15-jähriger Mitfahrer im Fahrzeug des Unfallverursachers wurde verletzt. „Er klagte jedoch erst zu Hause über Schmerzen und wurde anschließend von seiner Mutter ins Krankenhaus gebracht“, so die Polizei.

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