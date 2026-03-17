Zwei Millionen Euro für neuen Super-Tomografen

Das Radiologieinstitut Doringer stärkt die regionale Versorgung in Salzburg mit einer Großinvestition. Zwei Millionen Euro flossen in die Anschaffung eines Computertomografen neuester Technik, der in Westösterreich noch einzigartig ist. Patienten profitieren mehrfach.
Es sei ein Quantensprung, schwärmt der Salzburger Radiologe Ernst Doringer. „Uns ist es wichtig, dass die Patienten so lange wie möglich gesund bleiben“, betont der Mediziner. Sein Institut, das er mit zwei Partnern betreibt, investierte gerade zwei Millionen Euro in ein sogenanntes Photonen-Counter-CT-Gerät. Die Technik liefert im Vergleich zu herkömmlichen Computertomografen noch detailgenauere Bilder. Die Auflösung liegt bei 0,2 Millimetern statt bisher 0,6 Millimeter. Bisher sei die Abklärung bei speziellen Fragestellungen noch mit einer „Art Münzewerfen“ zu vergleichen gewesen, so der Radiologe.
Technisch vereinfacht erklärt: Der neue Super-Tomograf misst nicht gebündelt die Energie vieler Röntgenstrahlen, sondern zählt jedes einzelne Photon und analysiert dessen Energie.
Gerät hat mehrere Vorteile
Patienten sollen davon gleich mehrfach profitieren: Das Gerät bietet bei geringerer Strahlenbelastung vor allem bei Herzerkrankungen, aber auch bei der Abklärung von Tumoren oder generell in der Vorsorge noch bessere Möglichkeiten. Unter Umständen erspart die Technik auch weitere Abklärungen.
Die Untersuchung steht als Kassenleistung zur Verfügung. Auch Spitäler werden Patienten zuweisen.
Bemüht sei man auch, dass die Wartezeiten auf CT- (wenige Tage) und MR-Untersuchungen (bis zu 21 Tage) im Rahmen bleiben, wie Doringer betont. „Für Akutfälle haben wir immer Reserven!“
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