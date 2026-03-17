Zwei Millionen Euro für neuen Super-Tomografen

Es sei ein Quantensprung, schwärmt der Salzburger Radiologe Ernst Doringer. „Uns ist es wichtig, dass die Patienten so lange wie möglich gesund bleiben“, betont der Mediziner. Sein Institut, das er mit zwei Partnern betreibt, investierte gerade zwei Millionen Euro in ein sogenanntes Photonen-Counter-CT-Gerät. Die Technik liefert im Vergleich zu herkömmlichen Computertomografen noch detailgenauere Bilder. Die Auflösung liegt bei 0,2 Millimetern statt bisher 0,6 Millimeter. Bisher sei die Abklärung bei speziellen Fragestellungen noch mit einer „Art Münzewerfen“ zu vergleichen gewesen, so der Radiologe.