Radiologen: „Leistungen sind noch Fleckerlteppich“

Die positiven Effekte für Patienten und Finanzierung blieben nach dem Verschmelzen der Radiologie im Pinzgau mit dem Tauernklinikum, wie berichtet, aus. Seit Oktober gibt es mit Imre Vasvary einen zweiten Kasse-Radiologen mit Praxis in Saalfelden. Neben Röntgen und Ultraschall zählt auch Mammografie (Brustuntersuchung) zu seinen Schwerpunkten. An die Gesundheitskassa (ÖGK) hat er für seine Patienten einen dringenden Wunsch: „Für die Knochendichtemessung gibt es in Salzburg einen Zuschuss von nur 25 Euro. In anderen Bundesländern wird das ganz von der Kassa übernommen. Das ist noch immer ein Fleckerlteppich.“ Thom Kinberger, ÖGK-Obmann in Salzburg, räumt ein, dass Anpassungen noch dauern.