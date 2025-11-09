Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik an ÖGK

Radiologen: „Leistungen sind noch Fleckerlteppich“

Salzburg
09.11.2025 10:00
Radiologe Imre Vasvary in seiner neu eröffneten Praxis in Saalfelden.
Radiologe Imre Vasvary in seiner neu eröffneten Praxis in Saalfelden.(Bild: Ärztekammer/Brandl)

Der Leistungskatalog der Gesundheitskasse gleicht immer noch einem Fleckerlteppich: Die Knochendichtemessung ist für Patienten in Salzburg beispielsweise teurer als in anderen Bundesländern. Imre Vasvary, neuer Radiologe in Saalfelden, regt jetzt eine baldige Anpassung an. Ein Ringen gibt es auch um genug Großgeräte wie MRT und CT in den Regionen. 

0 Kommentare

Die positiven Effekte für Patienten und Finanzierung blieben nach dem Verschmelzen der Radiologie im Pinzgau mit dem Tauernklinikum, wie berichtet, aus. Seit Oktober gibt es mit Imre Vasvary einen zweiten Kasse-Radiologen mit Praxis in Saalfelden. Neben Röntgen und Ultraschall zählt auch Mammografie (Brustuntersuchung) zu seinen Schwerpunkten. An die Gesundheitskassa (ÖGK) hat er für seine Patienten einen dringenden Wunsch: „Für die Knochendichtemessung gibt es in Salzburg einen Zuschuss von nur 25 Euro. In anderen Bundesländern wird das ganz von der Kassa übernommen. Das ist noch immer ein Fleckerlteppich.“ Thom Kinberger, ÖGK-Obmann in Salzburg, räumt ein, dass Anpassungen noch dauern.

Bei MRT und CT immer wieder Engpässe
Großgeräte wie MRT oder CT gibt es in der neuen Kassen-Praxis nicht. Einzige Möglichkeit – außer man zahlt selbst – bleibt das Tauernklinikum, wo es eine Kassen-Kooperation gibt. Patienten berichten, dass sie zunehmend an Institute in Salzburg-Stadt verwiesen werden.

Lesen Sie auch:
Wieder Kassen-Praxis?
Weniger Patienten: Kritik an Radiologie Pinzgau
13.07.2020
Im Pinzgau
Kassenversorgung mit Radiologen neu aufgestellt
07.11.2025

Geregelt ist das im österreichweiten Großgeräteplan. Vor vier Jahren wurde ein Gerät für den Pongau erkämpft: „Auch darum ist es so wichtig, dass über die Gesundheit weiterhin in der Region und nicht in Wien entschieden wird“, so Kinberger. Der regionale Plan wird gerade im Land erarbeitet. Klaus Kubin, Fachgruppe Radiologie in der Ärztekammer, sieht für den Pinzgau einen zusätzlichen Bedarf.

Porträt von Sabine Salzmann
Sabine Salzmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
134.015 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
117.153 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
105.853 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf