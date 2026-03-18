Weichen neu gestellt: Sanierung statt MCI-Palast

Rektor regt zeitnahe Adaptierung an

„Die für den Hochschulbetrieb am MCI-Zentralstandort in der Universitätsstraße angekauften Erdgeschoßflächen gilt es zeitnah zu adaptieren, um die drückende Raumnot in Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung zu mildern“, nahm MCI-Rektor Andreas Altmann zu den Plänen Stellung. „Ergänzend ist die von LH Anton Mattle angekündigte Generalsanierung und Erweiterung des Zentralstandorts umgehend in Angriff zu nehmen. Hier investiert das Land ins Eigentum, was uneingeschränkt zu begrüßen ist.“