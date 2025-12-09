MCI-Desaster mit teurer Folie einfach „überklebt“

„Im Zuge der Neubau-Absage hat LH Anton Mattle die umgehende Sanierung und Erweiterung der Bestandsgebäude angekündigt. Das war vor mehr als einem Jahr – passiert ist bis heute nichts“, ist Pfurtscheller enttäuscht. Und weiter: „Anstatt die für uns Studierenden dringend benötigten Lern-, Projekt- und Aufenthaltsflächen endlich bereitzustellen, scheint man die Missstände nun einfach zukleben zu wollen. Für uns ist aber klar: Stillstand kann man nicht verschleiern! Wir dürfen nicht länger für dumm verkauft werden!“