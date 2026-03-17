Major rescue operation underway
People buried at a construction site in Vienna: Fears of fatalities
Commotion and emergency lights in Vienna’s Alsergrund district! A large-scale emergency operation involving the fire department, police, and emergency medical services is currently underway there. The cause is a serious accident that occurred during construction work in a courtyard. One worker has been rescued so far with serious injuries; four fatalities are feared.
Several areas have been cordoned off over a wide area: The intersections of Liechtensteinstraße and Thurngasse, Porzellangasse and Grünentorgasse, as well as the area around Bauernfeldplatz are affected. Authorities have set up traffic barriers.
Martin Hofbauer, press spokesman for the professional fire department, confirms: “During construction work in the courtyard, scaffolding and formwork components, as well as large quantities of concrete, fell to the ground.”
Rescuers must dig through the concrete debris, partly with tools and partly with their hands, to ascertain the situation. 100 emergency personnel and 30 vehicles are on site in a major operation.
Man Rescued with Serious Injuries
So far, one person has been rescued. The victim is a 45-year-old worker who suffered severe injuries to his head, spine, hands, and arms. He received immediate emergency medical care from the professional rescue team and was taken to the trauma room. Additionally, four fatalities are feared.
Onlookers at the scene
Dozens of onlookers, including numerous students from the French school “Lycée français de Vienne,” are watching the events unfold at the scene. Porzellangasse is completely closed off around the accident site. For safety reasons, traffic on Liechtensteinstraße is being directed by traffic control. Traffic jams are already forming—traffic chaos is looming.
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