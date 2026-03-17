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Hartberg verlängert Vertrag mit Top-Sechs-Baustein

Steiermark
17.03.2026 15:37
Benjamin Markus bleibt Stand jetzt noch länger in Hartberg.
Benjamin Markus bleibt Stand jetzt noch länger in Hartberg.(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Der TSV Hartberg setzt weiter auf Kontinuität im Mittelfeld und hat die Option auf den im Sommer auslaufenden Vertrag von Benjamin Markus gezogen. Der Slowene bleibt damit mindestens ein weiteres Jahr in der Oststeiermark.

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Der 1,85m große Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2024 vom slowenischen Erstligisten NK Domzale nach Hartberg und entwickelte sich seitdem zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Mannschaft. In bislang 62 Pflichtspielen lief der 25-Jährige für den TSV auf und überzeugte dabei vor allem mit Laufbereitschaft, Intensität und Zweikampfstärke. Auf seinen ersten Pflichtspieltreffer im TSV-Trikot wartet Markus zwar noch – seine Bedeutung für das Spiel der Hartberger ist jedoch längst unbestritten.

Gerade in der laufenden Saison unterstreicht der Mittelfeldmotor seinen Stellenwert. Als verlässliche Stütze im Zentrum hatte er großen Anteil am Einzug des TSV in die Meistergruppe. In 22 von 23 Spielen stand Markus über die volle Distanz von 90 Minuten auf dem Platz – ein Beleg für seine Konstanz und Bedeutung im Spiel der Oststeirer.

„Klare Entscheidung“
„Benji ist ein enorm wichtiger Teil unserer Mannschaft. Sein Laufpensum, seine Intensität und seine Leidenschaft verkörpern genau die Werte, für die der TSV Hartberg steht. Gleichzeitig bringt er mit seiner Ruhe am Ball und seiner Zweikampfstärke viel Stabilität in unser Spiel. Er hat großen Anteil an unserem bisherigen Erfolg, deshalb war die Optionsziehung für uns eine klare Entscheidung“, so Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr.

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