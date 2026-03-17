Hartberg verlängert Vertrag mit Top-Sechs-Baustein

„Klare Entscheidung“

„Benji ist ein enorm wichtiger Teil unserer Mannschaft. Sein Laufpensum, seine Intensität und seine Leidenschaft verkörpern genau die Werte, für die der TSV Hartberg steht. Gleichzeitig bringt er mit seiner Ruhe am Ball und seiner Zweikampfstärke viel Stabilität in unser Spiel. Er hat großen Anteil an unserem bisherigen Erfolg, deshalb war die Optionsziehung für uns eine klare Entscheidung“, so Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr.