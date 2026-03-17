Neuer Trainer! Boss Kresch hatte die Talfahrt satt

Der Klub in einer Aussendung: Der Leistungsabfall der HSG XeNTiS Lipizzanerheimat in den vergangenen Wochen veranlasste HSG-Präsident KommR Ing. Otto Kresch, zu Beginn dieser Woche zu handeln. Mit sofortiger Wirkung übernimmt der erfolgreiche ungarische Trainer János Gyurka die Position des Cheftrainers und löst damit Risto Arnaudovski als HSG-Trainer ab. Präsident Kresch erklärte dazu, dass er sich die enttäuschenden Leistungen in den letzten Spielen nicht länger ansehen könne und diese Entscheidung auch dem treuen Publikum des Vereins schuldig sei.