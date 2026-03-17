Drei Verletzte bei Streit in Salzburg
Messer kam zum Einsatz
In der Nacht auf den 17. März ist es im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt zu einer Auseinandersetzung gekommen. In der Saint-Julien-Straße gerieten ein 30-jähriger Türke, ein 29-jähriger Kroate und ein 22-jähriger Österreicher aneinander.
Dabei kam es zu Schlägen, Fußtritten und auch zu einem Einsatz eines Messers. Alle drei Männer wurden verletzt, nähere Angaben zur Schwere liegen derzeit nicht vor.
Als möglicher Hintergrund werden Unstimmigkeiten im Suchtmittelmilieu vermutet. Die Polizei nahm alle Beteiligten fest, die weiteren Ermittlungen laufen.
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