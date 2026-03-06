Was ÖGK-Kürzungen die Patienten wirklich kosten

Mit den heimlichen Leistungskürzungen und Erhöhungen der Selbstbehalte, über die die „Krone“ berichtete, spart die Österreichischen Gesundheitskasse jährlich rund 34 Millionen Euro an Beitragsmittel ein, um sie „gezielt für medizinisch notwendige Leistungen“ einzusetzen, wie die ÖGK erklärt – zumindest findet man mittlerweile Informationen dazu auf ihrer Website. Was diese Änderungen konkret für die Österreicher bedeuten, veranschaulicht die „Krone“ anhand von Rechenbeispielen: