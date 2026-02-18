Vorteilswelt
Kreml erbost:

Russische Soldaten über Telegram ausspioniert

Außenpolitik
18.02.2026 13:22
Der Kurznachrichtendienst gehört einem aus Russland stammenden Unternehmer und hat seinen Sitz ...
Der Kurznachrichtendienst gehört einem aus Russland stammenden Unternehmer und hat seinen Sitz in Dubai.(Bild: AFP/-)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Kreml nimmt zunehmend Messenger-Dienste ins Visier. Nun trifft es auch Telegram – nach russischen sollen nämlich ausländische Geheimdienste die Kommunikation der eigenen Soldaten ausspionieren.

0 Kommentare

Es gebe zahlreiche Hinweise darauf, dass die Geheimdienste die Korrespondenz einsehen könnten und die so gewonnenen Informationen gegen die russische Armee eingesetzt würden, zitierte die Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch Digitalminister Maksud Schadajew.

Die Menschen in Russland werden immer mehr abgeschottet.
Die Menschen in Russland werden immer mehr abgeschottet.(Bild: AP/Alexander Zemlianichenko)

Telegram zählt zu den beliebtesten Apps in Russland und wird auch von den in der Ukraine kämpfenden Truppen intensiv genutzt. Allerdings steht der Messenger-Dienst unter wachsendem Druck russischer Behörden, die den Betreibern vorwerfen, verbotene Inhalte nicht zu löschen. Die Medienaufsicht Roskomnadzor hatte erklärt, die Geschwindigkeit von Telegram zu drosseln, da der Dienst gegen russische Gesetze verstoße.

Lesen Sie auch:
Der russische Messenger-Dienst soll mit Regierungsdiensten verknüpft werden.
WhatsApp-Alternative
Putin gibt grünes Licht für russischen Messenger
25.06.2025
Telegram betroffen
Moskau will Messenger-Dienste weiter beschränken
11.02.2026

Die russische Regierung hatte in der vergangenen Woche bestätigt, dass WhatsApp vollständig blockiert wurde. Der zum US-Konzern Meta gehörende Kurznachrichtendienst habe lokale Gesetze missachtet. Stattdessen empfahl die Regierung den staatlich geförderten Messenger „MAX“. Kritiker bezeichnen diesen als Überwachungsinstrument, was die russischen Behörden zurückweisen.

Außenpolitik
18.02.2026 13:22
