Russische Soldaten über Telegram ausspioniert

Telegram zählt zu den beliebtesten Apps in Russland und wird auch von den in der Ukraine kämpfenden Truppen intensiv genutzt. Allerdings steht der Messenger-Dienst unter wachsendem Druck russischer Behörden, die den Betreibern vorwerfen, verbotene Inhalte nicht zu löschen. Die Medienaufsicht Roskomnadzor hatte erklärt, die Geschwindigkeit von Telegram zu drosseln, da der Dienst gegen russische Gesetze verstoße.