Irans Nationalteam weist Trump-Aussagen zurück

Iran weist in puncto Sicherheit auf Verantwortung der USA hin

Dies sorgte bei Irans Auswahl für Verstimmung. „Wenn ein Land, das sich selbst als Gastgeber bezeichnet, behauptet, es könne die Sicherheit der teilnehmenden Teams nicht garantieren, dann ist dieses Land ungeeignet für diese Rolle. In diesem Fall ist das einzige Land, das von diesem globalen Ereignis ausgeschlossen werden sollte, jenes, das lediglich den Titel Gastgeber trägt, aber seiner Verantwortung für die Sicherheit nicht nachkommt.“