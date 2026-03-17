Mit David Alaba? Die Streichliste von Real Madrid!

Bei Real Madrid läuft die Saison weit hinter den eigenen Erwartungen her. Trainerhoffnung Xabi Alonso musste bereits nach wenigen Monaten wieder gehen, auch unter Nachfolger Álvaro Arbeloa läuft es bislang nicht besser. In der Liga liegen die „Königlichen“ vier Punkte hinter Erzrivale Barcelona, im Cup ist Real bereits ausgeschieden. Damit bleibt wohl nur noch die Champions League, um eine titellose Saison zu verhindern. Im Sommer soll deshalb ein größerer Kaderumbau folgen ...