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Kaderumbruch im Sommer

Mit David Alaba? Die Streichliste von Real Madrid!

La Liga
17.03.2026 11:21
Wie sieht die Zukunft von David Alaba bei Real Madrid aus?
Wie sieht die Zukunft von David Alaba bei Real Madrid aus?(Bild: RealMadrid)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bei Real Madrid droht im Sommer ein großer Umbruch. Gleich mehrere prominente Spieler stehen angeblich auf der Streichliste – darunter auch ÖFB-Legionär David Alaba.

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Bei Real Madrid läuft die Saison weit hinter den eigenen Erwartungen her. Trainerhoffnung Xabi Alonso musste bereits nach wenigen Monaten wieder gehen, auch unter Nachfolger Álvaro Arbeloa läuft es bislang nicht besser. In der Liga liegen die „Königlichen“ vier Punkte hinter Erzrivale Barcelona, im Cup ist Real bereits ausgeschieden. Damit bleibt wohl nur noch die Champions League, um eine titellose Saison zu verhindern. Im Sommer soll deshalb ein größerer Kaderumbau folgen ...

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David Alaba soll gehen
Besonders brisant: David Alaba könnte den Klub verlassen. Der Vertrag des 33-jährigen ÖFB-Verteidigers läuft im Sommer aus und soll laut spanischen Medien nicht verlängert werden. Die Entscheidung sei intern bereits vor rund einem Monat gefallen. Damit würden sich nach fünf Jahren die Wege zwischen Real und dem ehemaligen Bayern-Star trennen. Eine konkrete Wechseloption gibt es derzeit allerdings noch nicht – Alaba fällt aktuell zudem wieder verletzt aus.

(Bild: AFP/ANDER GILLENEA)

Auch Rüdiger und Carvajal wackeln
Neben Alaba steht offenbar auch Antonio Rüdiger vor einer ungewissen Zukunft. Sein Vertrag läuft ebenfalls im Sommer aus. Zwar hat sich der deutsche Nationalspieler zuletzt wieder in die Startelf gekämpft, dennoch sollen Gespräche über seine Zukunft erst nach Saisonende geführt werden. Interesse soll es unter anderem aus England geben, sogar über eine Rückkehr zum FC Chelsea wird spekuliert.

Rüdiger
Rüdiger(Bild: EPA/CHEMA MOYA)

Auch Klub-Ikone Dani Carvajal könnte es treffen. Der 34-Jährige besitzt ebenfalls nur noch einen Vertrag bis zum Saisonende. Laut „The Athletic“ ist ein Abschied durchaus möglich, auch wenn eine endgültige Entscheidung noch aussteht.

Real will auch Geld machen
Bei einem weiteren Spieler denkt Real hingegen über einen lukrativen Verkauf nach: Eduardo Camavinga könnte den Klub verlassen, sollte ein Angebot von mindestens 50 Millionen Euro eingehen. Laut „Radio Marca“ sollen mehrere Premier-League-Klubs den 23-jährigen Franzosen beobachten.

Eduardo Camavinga
Eduardo Camavinga(Bild: AP/Manu Fernandez)

Mendy und García im Fokus
Darüber hinaus könnten weitere Verteidiger gehen. Ferland Mendy und Fran García spielen laut spanischen Medien in den Zukunftsplanungen der Madrilenen derzeit keine große Rolle mehr.

Bleibt abzuwarten, wie groß der Umbruch in Madrid wirklich mit und welche Rolle dabei David Alaba spielt ...

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