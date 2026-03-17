Richter bremst umstrittenen Impf-Umbau in den USA

Ministerium will sich davon nicht bremsen lassen

Der teils mit Impfskeptikern besetzte Ausschuss hatte unter anderem empfohlen, Impfungen gegen Rotaviren, Influenza und Hepatitis B aus dem Kinder-Impfplan zu streichen. Das Gesundheitsministerium rechnet laut einem Sprecher damit, dass die Entscheidung in der nächsten Instanz wieder aufgehoben wird.