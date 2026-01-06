Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Warnung vor Folgen

USA reduzieren Impfschutz für Kinder drastisch

Außenpolitik
06.01.2026 10:25
Gesundheitsminister und Impfskeptiker Robert F. Kennedy Jr. Trumps dubiose Linie im ...
Gesundheitsminister und Impfskeptiker Robert F. Kennedy Jr. Trumps dubiose Linie im Gesundheitsbereich vor.(Bild: AP/Alex Brandon)

In einer überraschenden Kehrtwende hat die US-Regierung unter Präsident Donald Trump die offiziellen Empfehlungen für Kinderimpfungen drastisch reduziert. Laut Angaben des US-Gesundheitsministeriums sollen künftig einige Impfungen, die bisher für alle Kinder empfohlen wurden, nicht mehr allgemein vorgeschrieben sein. Experten warnen, dass dies die Rückkehr früher weitgehend ausgerotteter Krankheiten begünstigen könnte.

0 Kommentare

Konkret betrifft die Änderung Impfungen gegen Rotaviren, Hepatitis A, Hepatitis B und RSV-Infektionen. Die Entscheidung widerspricht den bisherigen wissenschaftlich fundierten Empfehlungen, die seit Jahrzehnten dazu beitragen, Kinder vor potenziell schweren Infektionskrankheiten zu schützen.

Verschwörungstheorien am Tagesplan
Die Überarbeitung des mehr als 30 Jahre alten Impfplans erfolgte auf Anweisung von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., dem Neffen des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy. Kennedy Jr. ist für seine kritische Haltung gegenüber Impfungen bekannt und hat in der Vergangenheit unbelegte Zusammenhänge zwischen Immunisierungen und Autismus bei Kindern geäußert.

Beispielloser Anstieg an Masernfällen
Hintergrund der Reform ist die zunehmende Impfskepsis in den Vereinigten Staaten. Fachleute warnen, dass die Reduzierung empfohlener Impfungen das Risiko von Ausbrüchen schwerer Krankheiten erhöhen könnte. Bereits in diesem Jahr verzeichneten die USA den schlimmsten Masernausbruch seit über 30 Jahren mit mehr als 1400 gemeldeten Fällen.

Lesen Sie auch:
Jaukerl für Gesundheit
Diese Schutzimpfungen sind für Erwachsene wichtig
27.12.2025
Für Neugeborene
USA kippen Hepatitis-B-Impfempfehlung
17.12.2025
Autismus als Folge
US-Gesundheitsbehörde streut Zweifel an Impfungen
21.11.2025

Während bestimmte Impfungen wie die gegen Masern, Mumps und Röteln für die Einschulung verpflichtend sind, können Eltern in vielen Bundesstaaten ihre Kinder aus religiösen oder anderen Gründen von Impfungen befreien lassen. Die jüngste Entscheidung der Bundesregierung dürfte die Debatte über Impfschutz und Elternrechte weiter anheizen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
130.706 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ausland
Angriffe angeordnet: Trump ließ Maduro festnehmen!
117.952 mal gelesen
⁠Donald Trump bestätigte, dass die USA Venezuela angegriffen haben. Dabei sei der venezolanische ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
109.138 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Mehr Außenpolitik
Warnung vor Folgen
USA reduzieren Impfschutz für Kinder drastisch
Krone Plus Logo
Sein nächstes Ziel?
Grönland: Warum Trump so heiß auf die Eiswüste ist
Neues Umfrage-Beben
SPÖ könnte mit Kern sogar eine Kurz-ÖVP überholen
„Krone“-Kommentar
Bablers Glas wäre halb voll, wenn nicht …
Großes Interview
Hans Peter Doskozil: „Wir haben sehr viel vor“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf