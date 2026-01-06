USA reduzieren Impfschutz für Kinder drastisch

In einer überraschenden Kehrtwende hat die US-Regierung unter Präsident Donald Trump die offiziellen Empfehlungen für Kinderimpfungen drastisch reduziert. Laut Angaben des US-Gesundheitsministeriums sollen künftig einige Impfungen, die bisher für alle Kinder empfohlen wurden, nicht mehr allgemein vorgeschrieben sein. Experten warnen, dass dies die Rückkehr früher weitgehend ausgerotteter Krankheiten begünstigen könnte.