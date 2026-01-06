USA reduzieren Impfschutz für Kinder drastisch

In einer überraschenden Kehrtwende hat die US-Regierung unter Präsident Donald Trump die offiziellen Empfehlungen für Kinderimpfungen drastisch reduziert. Laut Angaben des US-Gesundheitsministeriums sollen künftig einige Impfungen, die bisher für alle Kinder empfohlen wurden, nicht mehr allgemein vorgeschrieben sein. Experten warnen, dass dies die Rückkehr früher weitgehend ausgerotteter Krankheiten begünstigen könnte.
Konkret betrifft die Änderung Impfungen gegen Rotaviren, Hepatitis A, Hepatitis B und RSV-Infektionen. Die Entscheidung widerspricht den bisherigen wissenschaftlich fundierten Empfehlungen, die seit Jahrzehnten dazu beitragen, Kinder vor potenziell schweren Infektionskrankheiten zu schützen.
Verschwörungstheorien am Tagesplan
Die Überarbeitung des mehr als 30 Jahre alten Impfplans erfolgte auf Anweisung von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., dem Neffen des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy. Kennedy Jr. ist für seine kritische Haltung gegenüber Impfungen bekannt und hat in der Vergangenheit unbelegte Zusammenhänge zwischen Immunisierungen und Autismus bei Kindern geäußert.
Beispielloser Anstieg an Masernfällen
Hintergrund der Reform ist die zunehmende Impfskepsis in den Vereinigten Staaten. Fachleute warnen, dass die Reduzierung empfohlener Impfungen das Risiko von Ausbrüchen schwerer Krankheiten erhöhen könnte. Bereits in diesem Jahr verzeichneten die USA den schlimmsten Masernausbruch seit über 30 Jahren mit mehr als 1400 gemeldeten Fällen.
Während bestimmte Impfungen wie die gegen Masern, Mumps und Röteln für die Einschulung verpflichtend sind, können Eltern in vielen Bundesstaaten ihre Kinder aus religiösen oder anderen Gründen von Impfungen befreien lassen. Die jüngste Entscheidung der Bundesregierung dürfte die Debatte über Impfschutz und Elternrechte weiter anheizen.
