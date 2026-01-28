WHO: Masern in Österreich „wieder etabliert“

Der Status „eliminiert“ bedeutet, dass es über einen bestimmten Zeitraum keine anhaltende lokale Übertragung der Krankheit gibt. Dass die Infektionen wieder steigen, führt die WHO unter anderem auf eine unzureichende Impfquote in Österreich zurück. Für eine Herdenimmunität brauche ein Land eine Quote von 95 Prozent, heißt es. 2024 hatte mehr als die Hälfte der EU-Länder das Ziel für Masern, Mumps und Röteln verfehlt.