Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

542 Fälle im Jahr 2024

WHO: Masern in Österreich „wieder etabliert“

Österreich
28.01.2026 15:03
Masern gelten in Österreich nicht mehr als eliminiert (Symbolbild).
Masern gelten in Österreich nicht mehr als eliminiert (Symbolbild).(Bild: Anucha - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Jahr 2024 waren laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 542 Masernfälle registriert worden. Dieser Anstieg hat sich nun auf die Einstufung Österreichs bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgewirkt.

0 Kommentare

Der Status der Viruserkrankung wurde von „eliminiert“ auf „wieder etabliert“ geändert. Im Jahr 2024 landeten österreichweit 120 Menschen wegen Masern im Krankenhaus, vier auf einer Intensivstation. Im Vorjahr ging die Zahl der Erkrankungen laut AGES auf 152 Menschen zurück, etwas mehr als jede fünfte Person musste im Krankenhaus behandelt werden. Seit 1. Jänner 2026 wurden zwei Fälle erfasst, Fachleute rechnen noch mit weiteren. 

Der Status „eliminiert“ bedeutet, dass es über einen bestimmten Zeitraum keine anhaltende lokale Übertragung der Krankheit gibt. Dass die Infektionen wieder steigen, führt die WHO unter anderem auf eine unzureichende Impfquote in Österreich zurück. Für eine Herdenimmunität brauche ein Land eine Quote von 95 Prozent, heißt es. 2024 hatte mehr als die Hälfte der EU-Länder das Ziel für Masern, Mumps und Röteln verfehlt.

Die WHO und Österreichs Regierung streben grundsätzlich an, Masern und auch Röteln dauerhaft zu eliminieren. Die Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln ist hierzulande für alle Altersgruppen kostenlos, empfohlen ist sie bereits ab dem 9. Lebensmonat.

Lesen Sie auch:
Fieber, die Haut mit roten Pusteln überzogen: Das Masernvirus ist hoch ansteckend. 
Das sind die Gründe
Masern und Hepatitis in Wien auf dem Vormarsch
09.07.2025
Krone Plus Logo
Enormer Anstieg
Warum die Masern bei uns wieder so verbreitet sind
29.01.2025

Keine gezielte Therapie
Masern sind eine hochansteckende Viruserkrankung, die meist durch Tröpfchen wie Sprechen und Niesen übertragen werden. Infektionen zeichnen sich durch grippeartige Symptome und einen Hautausschlag aus. Zum Teil können bei Erkrankten lebensbedrohliche Komplikationen wie Entzündungen der Lunge und des Gehirns auftreten. Weltweit sind die Masern noch immer eine der Haupttodesursachen von Kindern, die an Erkrankungen sterben. Eine gezielte Therapie gibt es nicht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Simone Lugner und Anwalt Florian Höllwarth. Der Angeklagte blieb seinem Prozess im Juni 2025 ...
Stoß über Rolltreppe
Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.573 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
128.051 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
121.608 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Österreich
542 Fälle im Jahr 2024
WHO: Masern in Österreich „wieder etabliert“
Noch mehr Schnee kommt
Warnstufe 4: „Weißer Tod“ lauert auf den Bergen
Falsche Krebs-Diagnose
Ärzte-Pfusch: Die Nebenjobs des Gynäkologie-Chefs
Krone Plus Logo
Skurrile Erklärung
Wiener Linien benennen fast 40 Öffi-Stationen um
Tunnelgegner
Grubenlaufkäfer ist die große Hoffnung der Bürger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf