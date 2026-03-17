Drogendealer wurde nach sechs Jahren ausgeforscht
Zwischenhändler
Sechs Jahre lang soll ein Verdächtiger in Laakirchen als Zwischenhändler andere Drogendealer mit „Stoff“ versorgt haben.
Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es Beamten der Polizeiinspektion Laakirchen einen 28-jährigen Suchtmittelhändler aus dem Bezirk Gmunden auszuforschen. Der Mann ist verdächtig, im Zeitraum zwischen 2019 und 3. November 2025 von mehreren Verkäufern Cannabis, Amphetamin und Kokain gewerbsmäßig mit dem Vorsatz angekauft zu haben, um es in den Verkehr zu bringen.
Teilweise geständig
Der Verdächtige ist teils geständig, das Suchtgift anschließend an verschiedenen Örtlichkeiten in Laakirchen weiteren Suchtgifthändlern gewinnbringend weiterverkauft zu haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.