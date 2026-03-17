Drogendealer wurde nach sechs Jahren ausgeforscht

Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es Beamten der Polizeiinspektion Laakirchen einen 28-jährigen Suchtmittelhändler aus dem Bezirk Gmunden auszuforschen. Der Mann ist verdächtig, im Zeitraum zwischen 2019 und 3. November 2025 von mehreren Verkäufern Cannabis, Amphetamin und Kokain gewerbsmäßig mit dem Vorsatz angekauft zu haben, um es in den Verkehr zu bringen.



Teilweise geständig

Der Verdächtige ist teils geständig, das Suchtgift anschließend an verschiedenen Örtlichkeiten in Laakirchen weiteren Suchtgifthändlern gewinnbringend weiterverkauft zu haben.