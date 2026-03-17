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Großfahndung läuft

Zwei Menschen in Bistro erschossen – Täter flieht

Ausland
17.03.2026 08:32
Symbolbild
Symbolbild(Bild: stock.adobe.com/Ronny Rose)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zwei Menschen sind in der Nacht auf Dienstag in einem Bistro im deutschen Bundesland Hessen erschossen worden. Nach Angaben der Polizei betrat ein Unbekannter die Bar und eröffnete das Feuer. Der Täter ist auf der Flucht.

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In der Stadt Raunheim (Landkreis Groß-Gerau) läuft am Dienstagmorgen die Großfahndung nach dem Täter. Einen Fahndungserfolg gab es bislang nicht. Die Tat habe sich gegen 3.45 Uhr ereignet, teilte die Polizei gegenüber dem Hessischen Rundfunk mit.

Die beiden Opfer seien vor Ort ihren Verletzungen erlegen, hieß es. Informationen zu ihrem Geschlecht oder möglichen Hintergründen der Tat gibt es derzeit noch nicht.

Straßensperrungen und Hubschraubereinsatz
Mehrere Straßen rund um den Tatort wurden gesperrt. Davon ist auch der Busverkehr betroffen. Bei der Fahndung kam zwischenzeitlich auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

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