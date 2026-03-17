Oscar für heißesten Nackt-Look geht an … Heidi!

Und der Oscar für den heißesten Nackt-Look geht heuer an ... Heidi Klum! Die 52-Jährige tauschte ihre elegante Robe nach der großen Gala gegen ein Wow-Dress, für das sie einen Waffenschein brauchte, und stahl damit eindeutig allen die Show.
Für die legendäre Oscar-Party der „Vanity Fair“ schmiss sich Heidi Klum in ihren heißesten Party-Fummel. Am Dekolleté, am Po, auf der Seite: Das buttergelbe Dress war an so vielen Stellen transparent, dass nicht mehr viel der Fantasie überlassen wurde.
Und als i-Tüpfelchen gab es dann noch viel nackte Haut am Rücken. Die „GNTM“-Chefin weiß einfach, wie sie im Blitzlichtgewitter glänzen kann ...
Transparenz ist Trumpf
Dabei schlief die (Nackt-)Konkurrenz längst nicht. Sängerin Rita Ora setzte wie Heidi auf einen Look, der an pikanten Stellen ziemlich durchsichtig war und kombinierte das aufsehenerregende Kleid mit einem XXL-Hut.
Alessandra Ambrosio kam im Korsettkleid mit hauchzartem Rock, der ihre langen Model-Beine perfekt zur Geltung brachte.
Bauchmuskel- und Sideboob-Blitzer
Oscar-Star Kate Hudson, die in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ nominiert war, aber leider leer ausging, tauschte ihr türkises Glitzerkleid nach der Gala gegen ein schwarzes, bauchfreies Glitzerkleid und ließ ihre Bauchmuskeln blitzen. Wow!
Auf einen Sideboob-Blitzer deluxe setzte hingegen Model Amelia Gray Hamlin.
Kardashian sorgte mit Augenfarbe für Wirbel
Vergleichsweise angezogen war hingegen Kim Kardashian. Und dennoch sorgte die Reality-TV-Queen mit ihrem Look für jede Menge Schlagzeilen. Das lag nicht nur an ihrem im Seitenscheitel gestylten Long-Bob, sondern auch an ihren plötzlich hellblauen Augen. Eine kleine Veränderung mit großer Wirkung!
Da wurden das hautenge, golden glitzernde Kleid und die schwindelerregend hohen High Heels fast zur Nebensache. Aber eben nur fast ...
Hier gibt es noch mehr Wow-Looks der „Vanity Fair“-Party zum Durchklicken:
Die „Vanity Fair“-Party ist jedes Jahr DIE Party nach den Oscars. Gefeiert wurde auch heuer im LACMA-Museum.
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