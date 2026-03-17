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Klum stahl allen Show

Oscar für heißesten Nackt-Look geht an … Heidi!

Star-Style
17.03.2026 07:38
Heidi Klum trug bei der „Vanity Fair“-Party nach der Oscar-Gala einen Hauch von Nichts.
Heidi Klum trug bei der „Vanity Fair“-Party nach der Oscar-Gala einen Hauch von Nichts.(Bild: Krone KREATIV/AP/Evan Agostini, AFP/JEAN BAPTISTE LACROIX)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Und der Oscar für den heißesten Nackt-Look geht heuer an ... Heidi Klum! Die 52-Jährige tauschte ihre elegante Robe nach der großen Gala gegen ein Wow-Dress, für das sie einen Waffenschein brauchte, und stahl damit eindeutig allen die Show.

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Für die legendäre Oscar-Party der „Vanity Fair“ schmiss sich Heidi Klum in ihren heißesten Party-Fummel. Am Dekolleté, am Po, auf der Seite: Das buttergelbe Dress war an so vielen Stellen transparent, dass nicht mehr viel der Fantasie überlassen wurde.

Und als i-Tüpfelchen gab es dann noch viel nackte Haut am Rücken. Die „GNTM“-Chefin weiß einfach, wie sie im Blitzlichtgewitter glänzen kann ...

Heidi Klum war von vorne, ...
Heidi Klum war von vorne, ...(Bild: EPA/NINA PROMMER)
.... von der Seite und ...
.... von der Seite und ...(Bild: EPA/NINA PROMMER)
... von hinten ein echter Hingucker.
... von hinten ein echter Hingucker.(Bild: AFP/JEAN BAPTISTE LACROIX)

Transparenz ist Trumpf
Dabei schlief die (Nackt-)Konkurrenz längst nicht. Sängerin Rita Ora setzte wie Heidi auf einen Look, der an pikanten Stellen ziemlich durchsichtig war und kombinierte das aufsehenerregende Kleid mit einem XXL-Hut.

Alessandra Ambrosio kam im Korsettkleid mit hauchzartem Rock, der ihre langen Model-Beine perfekt zur Geltung brachte. 

Rita Ora
Rita Ora(Bild: EPA/NINA PROMMER)
Alessandra Ambrosio
Alessandra Ambrosio(Bild: AFP/JEAN BAPTISTE LACROIX)

Bauchmuskel- und Sideboob-Blitzer
Oscar-Star Kate Hudson, die in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ nominiert war, aber leider leer ausging, tauschte ihr türkises Glitzerkleid nach der Gala gegen ein schwarzes, bauchfreies Glitzerkleid und ließ ihre Bauchmuskeln blitzen. Wow!

Auf einen Sideboob-Blitzer deluxe setzte hingegen Model Amelia Gray Hamlin. 

Kate Hudson
Kate Hudson(Bild: EPA/NINA PROMMER)
Amelia Gray Hamlin
Amelia Gray Hamlin(Bild: AP/Evan Agostini)

Kardashian sorgte mit Augenfarbe für Wirbel
Vergleichsweise angezogen war hingegen Kim Kardashian. Und dennoch sorgte die Reality-TV-Queen mit ihrem Look für jede Menge Schlagzeilen. Das lag nicht nur an ihrem im Seitenscheitel gestylten Long-Bob, sondern auch an ihren plötzlich hellblauen Augen. Eine kleine Veränderung mit großer Wirkung!

Da wurden das hautenge, golden glitzernde Kleid und die schwindelerregend hohen High Heels fast zur Nebensache. Aber eben nur fast ...

Kim Kardashian setzte auf farbige Kontaktlinsen. Eine kleine Veränderung mit großer Wirkung!
Kim Kardashian setzte auf farbige Kontaktlinsen. Eine kleine Veränderung mit großer Wirkung!(Bild: EPA/NINA PROMMER)
Ihre Kurven hüllte die 45-Jährige in ein hautenges, goldenes Kleid.
Ihre Kurven hüllte die 45-Jährige in ein hautenges, goldenes Kleid.(Bild: EPA/NINA PROMMER)

Hier gibt es noch mehr Wow-Looks der „Vanity Fair“-Party zum Durchklicken:

Die „Vanity Fair“-Party ist jedes Jahr DIE Party nach den Oscars. Gefeiert wurde auch heuer im LACMA-Museum. 

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