Oscar für heißesten Nackt-Look geht an … Heidi!

Kardashian sorgte mit Augenfarbe für Wirbel

Vergleichsweise angezogen war hingegen Kim Kardashian. Und dennoch sorgte die Reality-TV-Queen mit ihrem Look für jede Menge Schlagzeilen. Das lag nicht nur an ihrem im Seitenscheitel gestylten Long-Bob, sondern auch an ihren plötzlich hellblauen Augen. Eine kleine Veränderung mit großer Wirkung!