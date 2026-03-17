Halle voller Altholz stand um Mitternacht in Brand

Enorme Hitzeentwicklung

Im weiteren Einsatzverlauf wurde ein umfassender Löschangriff mit mehreren B- und C-Rohren sowohl vom Boden als auch über eine Drehleiter durchgeführt. Die enorme Hitzeentwicklung und die große Menge an brennbarem Material erschwerten die Löscharbeiten erheblich.

184 Florianijünger im Einsatz

Insgesamt waren rund 184 Einsatzkräfte mit neun Tanklöschfahrzeugen, zwölf Löschfahrzeugen sowie vier Kommando- und Mannschaftstransportfahrzeugen im Einsatz. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.