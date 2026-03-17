Halle voller Altholz stand um Mitternacht in Brand

Kurz vor Mitternacht kam es in Gurten (Bezirk Ried im Innkreis) zum Großbrand einer Lagerhalle. In dem Gebäude befand sich Altholz, das wie Zunder brannte. Die Firma ist auf historische Baustoffe spezialisiert.
Sechs Minuten vor Mitternacht wurde wegen eines Feuers in einer Lagerhalle alarmiert. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Großteil der Halle in Vollbrand. Die Brandlast war durch gelagertes Altholz besonders hoch, was zu einer raschen Ausbreitung der Flammen führte.
Schutz der Nachbargebäude
Die Einsatzkräfte konzentrierten sich zunächst darauf, benachbarte Gebäude zu schützen und so ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Gleichzeitig wurde eine umfangreiche Wasserversorgung aufgebaut, um die Brandbekämpfung zu ermöglichen.
Enorme Hitzeentwicklung
Im weiteren Einsatzverlauf wurde ein umfassender Löschangriff mit mehreren B- und C-Rohren sowohl vom Boden als auch über eine Drehleiter durchgeführt. Die enorme Hitzeentwicklung und die große Menge an brennbarem Material erschwerten die Löscharbeiten erheblich.
184 Florianijünger im Einsatz
Insgesamt waren rund 184 Einsatzkräfte mit neun Tanklöschfahrzeugen, zwölf Löschfahrzeugen sowie vier Kommando- und Mannschaftstransportfahrzeugen im Einsatz. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.
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