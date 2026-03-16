USA dürfen wieder in Drittstaaten abschieben

Die Regelung gilt so lange, wie der Rechtsstreit nicht abgeschlossen ist. Im vergangenen Juni hatte bereits das Oberste US-Gericht im Eilverfahren der Trump-Regierung recht gegeben. Anschließend wurden acht Migrantinnen und Migranten aus den USA in das Kriegsland Südsudan abgeschoben. Nur eine Person stammte aus dem ostafrikanischen Land.