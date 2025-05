Diese „Flüchtlinge“ sind in den USA willkommen

Trump kritisiert Enteignungsgesetz in Südafrika

Die Einbürgerungspläne machen in Washington bereits seit Monaten die Runde und stehen im Kontrast zu Trumps restriktiver Flüchtlingspolitik gegenüber Menschen aus anderen Weltregionen. Der Republikaner beschuldigt die südafrikanische Regierung der Diskriminierung weißer Minderheiten, insbesondere der Afrikaander. Diese waren während Südafrikas rassistischer Apartheid-Ära (1948-1994), während der die schwarze Mehrheit des Landes systematisch diskriminiert wurde, an der Macht. Besondere Kritik äußerte Trump an einem neuen Gesetz zur Enteignung von Land, das angeblich auf weiße Landwirte in Südafrika abzielt.