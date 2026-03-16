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Michael B. Jordan

Nach Oscar-Gewinn: Star holt sich erstmal Burger

Society International
16.03.2026 19:40
Jordan hatte nach seinem Erfolg bei den Oscars wohl richtig Hunger.
Jordan hatte nach seinem Erfolg bei den Oscars wohl richtig Hunger.(Bild: Krone KREATIV)
Porträt von Elena Mayrhofer
Von Elena Mayrhofer

Michael B. Jordan hat bei den Oscars richtig abgeräumt. Seinen Sieg feierte der Star auf ungewöhnliche Art und Weise: Statt in ein schickes Restaurant ging es für ihn zu einer Fast-Food-Kette.

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Bei der 98. Verleihung der Academy Awards ist Jordan für seine Doppelrolle im Film „Blood & Sinners“ mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet worden. Nach dem Ende der Gala legte er einen Abstecher bei einer bekannten Burger-Kette ein.

Fans können es kaum glauben
Videos, die auf Social Media kursieren, zeigen den Star, wie er bei der amerikanischen Fast-Food-Kette „In-N-Out“ bestellt. Außerdem posiert er mit seinem Goldjungen und gibt Autogramme. Rund um ihn stehen zahlreiche Fans, die ihm zujubeln und mit ihm feiern.

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Star hielt Besuch bei Burger-Kette kurz
Ein entspanntes Abendessen dürfte es jedoch nicht gewesen sein: Nach nur wenigen Bissen lässt Jordan seinen Burger liegen und verlässt das Lokal. Bei den Oscars setzte sich Michael B. Jordan gegen starke Schauspiel-Konkurrenz durch. Nominiert waren in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ neben anderen auch Timothée Chalamet und Leonardo DiCaprio.

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