Nach Oscar-Gewinn: Star holt sich erstmal Burger

Michael B. Jordan hat bei den Oscars richtig abgeräumt. Seinen Sieg feierte der Star auf ungewöhnliche Art und Weise: Statt in ein schickes Restaurant ging es für ihn zu einer Fast-Food-Kette.
Bei der 98. Verleihung der Academy Awards ist Jordan für seine Doppelrolle im Film „Blood & Sinners“ mit dem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet worden. Nach dem Ende der Gala legte er einen Abstecher bei einer bekannten Burger-Kette ein.
Fans können es kaum glauben
Videos, die auf Social Media kursieren, zeigen den Star, wie er bei der amerikanischen Fast-Food-Kette „In-N-Out“ bestellt. Außerdem posiert er mit seinem Goldjungen und gibt Autogramme. Rund um ihn stehen zahlreiche Fans, die ihm zujubeln und mit ihm feiern.
Star hielt Besuch bei Burger-Kette kurz
Ein entspanntes Abendessen dürfte es jedoch nicht gewesen sein: Nach nur wenigen Bissen lässt Jordan seinen Burger liegen und verlässt das Lokal. Bei den Oscars setzte sich Michael B. Jordan gegen starke Schauspiel-Konkurrenz durch. Nominiert waren in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ neben anderen auch Timothée Chalamet und Leonardo DiCaprio.
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