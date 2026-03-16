Nach Oscar-Gewinn: Star holt sich erstmal Burger

Star hielt Besuch bei Burger-Kette kurz

Ein entspanntes Abendessen dürfte es jedoch nicht gewesen sein: Nach nur wenigen Bissen lässt Jordan seinen Burger liegen und verlässt das Lokal. Bei den Oscars setzte sich Michael B. Jordan gegen starke Schauspiel-Konkurrenz durch. Nominiert waren in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ neben anderen auch Timothée Chalamet und Leonardo DiCaprio.