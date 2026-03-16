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Ins Spital geflogen

Arbeiter (37) stürzte mehrere Meter von Dach

Tirol
16.03.2026 20:00
Der Mann arbeitete auf einem Dach in rund fünf bis sieben Metern Höhe (Symbolbild).
Der Mann arbeitete auf einem Dach in rund fünf bis sieben Metern Höhe (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Schwerer Arbeitsunfall am Montagmittag im Tiroler Pitztal: Ein 37-Jähriger stolperte auf einem Dach und stürzte daraufhin mehrere Meter in die Tiefe. Ein Augenzeuge eilte ihm zu Hilfe, der Arbeiter musste ins Krankenhaus geflogen werden.

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Zu dem Arbeitsunfall kam es kurz vor 12 Uhr in Leins, das zu Arzl im Pitztal gehört. Dort war der 37-jährige Türke mit Arbeiten auf einem Dach beschäftigt und wollte laut Polizei gerade Werkzeug wegräumen, als er aus noch unbekannter Ursache stolperte. Der Mann stürzte daraufhin vom Dach und fiel rund fünf bis sieben Meter tief, ehe er auf den Boden prallte. 

Verletzt ins Krankenhaus geflogen
Ein Mann, der Zeuge des Unfalls geworden war, setzte die Rettungskette in Gang und leistete dem verletzten Arbeiter Erste Hilfe. Der 37-Jährige wurde vor Ort erstversorgt, anschließend brachte ihn der Hubschrauber ins Krankenhaus Zams.

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