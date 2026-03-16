Arbeiter (37) stürzte mehrere Meter von Dach

Zu dem Arbeitsunfall kam es kurz vor 12 Uhr in Leins, das zu Arzl im Pitztal gehört. Dort war der 37-jährige Türke mit Arbeiten auf einem Dach beschäftigt und wollte laut Polizei gerade Werkzeug wegräumen, als er aus noch unbekannter Ursache stolperte. Der Mann stürzte daraufhin vom Dach und fiel rund fünf bis sieben Meter tief, ehe er auf den Boden prallte.