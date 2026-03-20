Gesundheitsmesse: Vom Kniegelenk bis Cybercrime

Gesund zu sein und es auch zu bleiben, das verbindet uns alle – denn nichts ist wichtiger als unser Wohlbefinden. Deswegen steht am Palmsonntag, dem 29. März 2026, die Mittelschule in Leutschach an der Weinstraße ganz im Zeichen der Gesundheit. Nehmen Sie sich von 11 Uhr bis 16 Uhr bewusst Zeit für sich, entdecken Sie neueste Behandlungsmethoden und erleben Sie innovative Ansätze für ein gesundheitliches Wohlgefühl.