Gesundheitsmesse: Vom Kniegelenk bis Cybercrime

Wem seine Gesundheit und sein Wohlbefinden am Herzen liegen, der sollte sich den 29. März rot im Kalender ankreuzen, denn da findet in Leutschach an der Weinstraße die große Gesundheitsmesse statt.
Gesund zu sein und es auch zu bleiben, das verbindet uns alle – denn nichts ist wichtiger als unser Wohlbefinden. Deswegen steht am Palmsonntag, dem 29. März 2026, die Mittelschule in Leutschach an der Weinstraße ganz im Zeichen der Gesundheit. Nehmen Sie sich von 11 Uhr bis 16 Uhr bewusst Zeit für sich, entdecken Sie neueste Behandlungsmethoden und erleben Sie innovative Ansätze für ein gesundheitliches Wohlgefühl.
Viele Highlights warten
Insgesamt 55 Akteure – darunter viele Aussteller, Vortragende und Einsatzorganisationen – nehmen die Besucher mit auf eine wunderbare Reise. Ob Kräuterpädagogik, Wissenswertes über das Kniegelenk, Qigong, Cybercrime oder ein gratis Hörtest – es wird ein gesundheitliches Komplettpaket geboten. Die Sportunion und die Berg- und Naturwacht sorgen zudem für ein spannendes Kinderprogramm.
Alle Informationen zu den Vorträgen und weiteren Höhepunkten der „Xund“ finden Sie hier. Der Eintritt ist eine freiwillige Spende; alle Einnahmen kommen einer bedürftigen Person in der Region zugute.
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