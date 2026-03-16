Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unglück in Guatemala

Flugzeugabsturz: Norwegischer Verlags-Erbe tot

Ausland
16.03.2026 16:39
Bilder der Feuerwehr in Guatemala zeigen die Trümmer der Maschine.
Bilder der Feuerwehr in Guatemala zeigen die Trümmer der Maschine.(Bild: Screenshot/Facebook @ASONBOMD)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der norwegische Verlags-Erbe Harald Stian Undrum (53) und seine schwangere Frau (26) sind bei einem tragischen Flugzeugabsturz in Guatemala ums Leben gekommen. Auch ein Arzt und ein Fußballspieler waren an Bord – alle vier verloren ihr Leben.

0 Kommentare

Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Dorfes Vista Hermosa. Rettungskräfte bargen die Leichen aller vier Insassen.

Familie bestätigte seinen Tod
Harald Undrum war Teil einer der reichsten Familien in Norwegen. Angehörige bestätigten seinen Tod gegenüber der norwegischen Zeitung „Dagbladet“. Auch das norwegische Außenministerium bestätigte, dass sich unter den Opfern ein norwegischer Staatsbürger befindet.

Einem Instagram-Video zufolge war Harald Stian Undrum bereits zu Silvester in Guatemala:


Verlags-Erbe wurde als Baby adoptiert
Der 53-Jährige gehörte zur bekannten Schibsted-Familie. Im 19. Jahrhundert gründete der Buchdrucker Christian Schibsted den gleichnamigen Verlag, zu dem heute große norwegische Zeitungen, wie „VG“ und „Aftenposten“ gehören. Undrum wurde nicht in die Familie geboren – er wurde als Baby adoptiert. Seine leibliche Mutter entschied sich bereits vor seiner Geburt dazu, ihn zur Adoption freizugeben. So wurde er zum Mitglied der vermögenden Schibsted-Familie. Seine Adoptivmutter erbte später einen großen Teil des Vermögens. Ein Teil davon wurde unter den Kindern aufgeteilt.

Bewährungsstrafe und finanzielle Probleme
Harald Undrum hatte jedoch kein einfaches Leben. Schon als Kind hatte er Probleme beim Lesen und Schreiben, weshalb er auf eine Spezialschule in London geschickt wurde. 1998 kehrte er dann nach Norwegen zurück. Kurz darauf lieh er einem Finanzier eine größere Geldsumme und geriet selbst in finanzielle Schwierigkeiten. 2005 landete der Fall vor Gericht, Undrum erhielt wegen „unachtsamer Hehlerei“ eine Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren.

Lesen Sie auch:
Das Wrack – Nach dem tragischen Flugzeugabsturz herrscht große Trauer um das Todesopfer.
Tödlicher Absturz
„Flugzeug befand sich in kompletter Schräglage“
02.03.2026
Schock in Oberkärnten
Flugzeug stürzte ungebremst auf Acker: Pilot tot
01.03.2026
Feuervulkan aktiv
Hunderte Menschen in Guatemala evakuiert
06.06.2025

Millionenerbe musste Lkw fahren, um Geld zu verdienen
Danach zog Undrum samt Frau und drei Kindern nach Spanien, wo er als Lkw-Fahrer arbeitete. Schließlich ging auch seine Ehe in die Brüche. Im vergangenen Jahr meldete Undrum persönlichen Konkurs an, obwohl sich laut Berichten noch rund vier Millionen Euro auf seinem Konto befanden. Gleichzeitig ermittelte das norwegische Finanzamt gegen ihn und ließ Immobilien pfänden.

Frau war schwanger
Der Verlags-Erbe schien mit seiner deutlich jüngeren Frau zuletzt ein neues Kapitel begonnen zu haben. Die beiden erwarteten ein Kind. Bislang ist nicht klar, warum sich das Paar in Guatemala aufgehalten hatte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
16.03.2026 16:39
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
GuatemalaNorwegen
Instagram
Silvester
FlugzeugabsturzFamilie
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf