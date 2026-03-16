Flugzeugabsturz: Norwegischer Verlags-Erbe tot



Verlags-Erbe wurde als Baby adoptiert

Der 53-Jährige gehörte zur bekannten Schibsted-Familie. Im 19. Jahrhundert gründete der Buchdrucker Christian Schibsted den gleichnamigen Verlag, zu dem heute große norwegische Zeitungen, wie „VG“ und „Aftenposten“ gehören. Undrum wurde nicht in die Familie geboren – er wurde als Baby adoptiert. Seine leibliche Mutter entschied sich bereits vor seiner Geburt dazu, ihn zur Adoption freizugeben. So wurde er zum Mitglied der vermögenden Schibsted-Familie. Seine Adoptivmutter erbte später einen großen Teil des Vermögens. Ein Teil davon wurde unter den Kindern aufgeteilt.