„Flugzeug befand sich in kompletter Schräglage“

„Ich dachte mir, dass es viel zu tief unterwegs ist“

Gehört habe man den schrecklichen Aufprall des Leichtflugzeuges nicht. „Der Flieger ist im Acker dumpf aufgeschlagen, erst als die Sirene heulte, hielten wir Nachschau und sahen die Rauchwolken.“ Maiers Schwester, die sich zu dem Zeitpunkt im Auto befand, beobachtete das Flugzeug, als es noch in der Luft war. Ihr kam das merkwürdig vor: „Es befand sich in kompletter Schräglage, ich dachte mir, dass es viel zu tief unterwegs ist und droht, in Wohnhäuser zu stürzten“, zeigt sich die Frau schockiert.