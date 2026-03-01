Flugzeug stürzte auf Acker ab: Pilot tot

Zu einem Flugabsturz ist es Sonntagmittag in Lendorf im Bereich des Litzlhof in Kärnten gekommen. Für den Piloten kam jede Hilfe zu spät. Der Einsatz läuft aktuell.
Die Feuerwehren Lendorf, Möllbrücke, Pusarnitz und Hühnersberg wurden kurz nach Mittag zu dem Flugzeugabsturz gerufen. Ein Kleinflugzeug war in einen Acker in der Nähe des Litzlhofes gestürzt.
Jede Hilfe kam zu spät
Für den Piloten – das Flugzeug dürfte in Lienz gestartet sein – kam jede Hilfe zu spät. „Als wir zum Einsatzort gekommen sind, rauchte das Flugzeugwrack“, erklärt Michael Mayer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Lendorf.
Großräumige Absperrung
Die Absturzstelle ist im Moment großräumig abgesperrt. Die Einsatzkräfte warten auf den Entschärfungsdienst. Mayer: „Solche Flugzeuge haben eine kleine Sprengkapsel zur Sicherheit eingebaut. Damit kann der Pilot in einem Ernstfall die Kuppel absprengen und sich in Sicherheit bringen.“
Wie es zu dem Flugzeugabsturz gekommen ist, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.
