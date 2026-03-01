Flugzeug stürzte auf Acker ab: Pilot tot

Großräumige Absperrung

Die Absturzstelle ist im Moment großräumig abgesperrt. Die Einsatzkräfte warten auf den Entschärfungsdienst. Mayer: „Solche Flugzeuge haben eine kleine Sprengkapsel zur Sicherheit eingebaut. Damit kann der Pilot in einem Ernstfall die Kuppel absprengen und sich in Sicherheit bringen.“