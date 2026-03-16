Bewaffneter sorgt für Großeinsatz in Krankenhaus

Großalarm Montagfrüh im und rund um das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol: Ein angeblich psychisch beeinträchtigter Mann war dort mit einer Waffe unterwegs. Offenbar wurde ein Schuss abgefeuert. Auch das Sondereinsatzkommando Cobra rückte an. Verletzt wurde laut aktuellem Informationsstand niemand.
Montagfrüh war es zu dem Einsatz im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol gekommen. Wie mittlerweile bekannt wurde, soll dort ein psychisch beeinträchtigter Mann mit einer Waffe unterwegs gewesen sein.
„Krisensituation mit Bewaffnetem“
Bestätigt wurde der Vorfall offiziell am späten Vormittag auch vonseiten der Krankenhausführung: Im Bereich der Klinischen Psychologie sei es „zu einer Krisensituation mit einer bewaffneten männlichen Person“ gekommen. „Die Person konnte jedoch sehr rasch von der Polizei überwältigt werden.“
Die Situation war innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle. Laut derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei wurde niemand verletzt.
Krankenhaus St. Johann in Tirol
„Die Situation war innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle. Laut derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei wurde niemand verletzt“, hieß es vonseiten des Spitals. Der Krisennotfallplan des Krankenhauses und die Zusammenarbeit mit der Polizei habe „hervorragend funktioniert“. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten allesamt „besonnen und vorbildlich“ reagiert. Die Polizei war innerhalb kürzester Zeit vor Ort.
Die Polizei hielt sich bisher noch bedeckt, bestätigte aber auf „Krone“-Nachfrage einen größeren Einsatz im Bezirkskrankenhaus. Auch das Sondereinsatzkommando Cobra soll vor Ort gewesen sein.
Spital wieder im Normalbetrieb
Zu dem Vorfall war es offenbar zwischen 8 und 9 Uhr gekommen. Der Verdächtige soll von den Einsatzkräften abgeführt worden sein. „Der Krankenhausbetrieb läuft mittlerweile wieder im Normalbetrieb“, hieß es kurz vor Mittag aus dem Spital.
Der Vorfall werde nun gemeinsam mit den zuständigen Behörden sowie hausintern aufgearbeitet. Weitere Details sind noch nicht bekannt.
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