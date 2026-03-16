Bewaffneter sorgt für Großeinsatz in Krankenhaus

„Die Situation war innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle. Laut derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei wurde niemand verletzt“, hieß es vonseiten des Spitals. Der Krisennotfallplan des Krankenhauses und die Zusammenarbeit mit der Polizei habe „hervorragend funktioniert“. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten allesamt „besonnen und vorbildlich“ reagiert. Die Polizei war innerhalb kürzester Zeit vor Ort.